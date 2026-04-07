Arrancan los sondeos para analizar el terreno por donde irá el metrotrén de Gijón hasta Cabueñes

Caracterizar el comportamiento hidrogeológico del terreno en el entorno de la traza del túnel de algo más de 2,5 kilómetros que permitirá que el metrotrén llegue desde su actual final en Viesques a su futura última parada en el hospital de Cabueñes es el objetivo de la campaña de sondeos encargada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y que acaba de comenzar en el entorno de Viesques. Las máquinas y el personal que ya se están encargando de estos trabajos pertenecen a la firma Inge, la misma a la que encargó el Ayuntamiento los sondeos del estudio de viabilidad del soterramiento del tráfico en el paseo del Muro

El inicio de estos sondeos entre Viesques y Cabueñes supone un paso más, aunque sea pequeño, en el desarrollo del proyecto del metrotrén que llega en un momento de esperanza: la que ha generado el acuerdo de Ayuntamiento, Principado y ADIF para firman el convenio que ampare las primeras obras vinculadas al proyecto de la estación intermodal de Moreda, con un desembolso de 54´3 millones.

Los datos que se logren a través de esta campaña de sondeos se utilizarán en la redacción del proyecto constructivo de esa prolongación del metrotrén hasta Cabueñes. El proyecto consiste en la ejecución de un túnel artificial de 2.650 metros de longitud al abrigo de muros pantalla excepto en un tramo de 490 metros donde se sustituye por un falso túnel a cielo abierto. La duración estimada de los trabajos es de 26,5 meses. El coste se estimó, en un primer momento, en algo más de 200 millones.

Los servicios «para la redacción del proyecto de construcción del túnel de penetración del ferrocarril en Gijón. Prolongación hasta Cabueñes. Obra civil» se adjudicaron en 2019 a la empresa Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial (antes Acciona Ingeniería) por 1,6 millones, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses. Misma empresa, aunque entonces se llamaba Aepo, que había redactado el primer proyecto de esa prolongación en 2009 para la desaparecida Dirección General de Ferrocarriles. Adaptar el proyecto original a la nueva normativa motivó contratar su reelaboración en 2019.

Maquinaria en la zona. / Marcos León

Sobre ese segundo contrato se fijó una suspensión en marzo de 2020 previa a un modificado que le sumó 187.000 euros más (impuestos incluidos) y otros doce meses de plazo. El objetivo de este modificado era tramitar un documento técnico ambiental, no previsto inicialmente, que presentar al Ministerio para la Transición Ecológica. El siguiente salto del contrato fue a septiembre del año pasado con un modificado por algo más de 457.000 euros, y un plazo de seis meses. Sobre este último cambio pivota el encargo a Ineco para llevar a cabo el análisis y seguimiento hidrogeológico de la zona, tal como establece la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.