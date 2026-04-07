La Asociación Contra el Cáncer "convierte" su sala polivalente de Gijón en un gimnasio: todo listo para el inicio de los talleres de ejercicio físico oncológico

En mayo de 2025, un año después de ser operada por cáncer de mama, la gijonesa Mónica Hevia decidió acercarse a la sede de Gijón de la Asociación Contra el Cáncer para conocer si contaban con algún servicio de ejercicio físico oncológico. La respuesta que se encontró fue que se estaba trabajando para poner en marcha un taller de deporte en la sala polivalente, pero que por el momento podía aprovechar cursos como el de costura, que ya estaban activos. Ahora, en la entidad se sienten "orgullosos" de poder dar respuesta a la demanda de decenas de pacientes como Mónica Hevia, ya que este martes tendrán lugar las primeras dos sesiones del taller que impartirá Laura Solar, la fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y oncológico.

Los preparativos para el comienzo de los talleres de ejercicio físico oncológico en Gijón, en imágenes / Ángel González

Para el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Antonio Flecha, inaugurar este servicio en Gijón y Oviedo -donde empezarán los talleres el jueves- suponía el mayor reto del 2026. "Estamos muy contentos de implementar estos cursos. Ya fue un gran paso el servicio de nutrición y esto era algo muy demandado. En Avilés lo llevamos haciendo desde hace tiempo y ha sido muy beneficioso", desarrolló Flecha este lunes, mientras celebraba que la sala polivalente de la sede de la entidad en Gijón ya lucía como un gimnasio repleto de mancuernas, balones medicinales, esterillas y cintas elásticas. "Este espacio nos da mucha libertad. Nuestro objetivo es trabajar con grupos que no sean muy grandes para que la atención sea personalizada y profesional", subrayó Flecha.

En esa misma línea se pronunció la presidenta de la entidad en Gijón, Teresa Sánchez, quien destacó que "vimos que existía esta necesidad a raíz de que muchos pacientes nos comentaban que todo el ejercicio físico que hicieran debía ser específico y controlado por personal profesional".

El impacto del ejercicio a nivel mental

Precisamente, teniendo en cuenta las distintas situaciones de los pacientes trabajará en todo momento la gijonesa Laura Solar, que será la encargada de liderar unas sesiones que girarán en torno a ejercicios variados y progresivos de fuerza y movilidad. "El objetivo principal es concienciarles de que el ejercicio forma parte del tratamiento y de que necesitan estar activos para encontrarse mejor", apuntó la fisioterapeuta.

Estos talleres, que cuentan con el apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado y la Fundación "la Caixa", tendrán lugar hasta finales de junio los martes y jueves y se dividirán en dos grupos, que recibirán las clases de 9.00 a 10.00 y de 10.00 a 11.00 horas, respectivamente. El segundo grupo lo formarán mujeres pacientes de cáncer de mama. "Ya tenemos todas las plazas llenas. Serán diez en cada grupo y nuestra idea es que tras el verano empecemos de nuevo con otros 20 pacientes", explicó la trabajadora social de la asociación, Marta García, que incidió en la importancia de que cada sesión le sirva a los pacientes como espacio de desconexión. "Aquí encuentran un lugar en el que todos hablan el mismo lugar y se sienten comprendidos. Hacer deporte juntos les va a venir muy bien a nivel físico y mental", aseveró García.

Noticias relacionadas

Mónica Hevia, vecina de Gijón de 49 años, será una de las pacientes que se estrenará este martes en los talleres gratuitos de ejercicio físico oncológico. Para ella, que sigue recibiendo tratamientos, contar con esta posibilidad supone un gran avance. "Me hicieron vaciamiento axilar y el brazo izquierdo me duele mucho desde entonces. Para reducir esas secuelas es muy importante hacer ejercicio, pero por mi cuenta no me atrevía para no fastidiar más el brazo", reconoció esta gijonesa, quien aseguró que "voy a empezar con toda mi confianza y con la ilusión de que esto me sirva para mejorar". "Sé que vamos a estar en muy buenas manos y van a conseguir que nos sintamos más fuertes", completó Hevia, una de las "luchadoras" que va a sumar el deporte a su terapia contra el cáncer.