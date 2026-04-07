El científico Borja Jiménez-Alfaro, nuevo "Embajador de Gijón" por su apoyo a la ciudad como destino de congresos

El científico Borja Jiménez-Alfaro es el nuevo miembros del plantel de "Embajadores de Gijón", una distinción con la que el Club de Empresas de Turismo de Negocios reconoce desde 2004 la labor de personas y entidades en la promoción de Gijón como destino de congresos científicos y corporativos. La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo mes de septiembre en La Riega.

El nuevo embajador de Gijón es profesor titular de la Universidad de Oviedo, director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón y vicedirector del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB). Nacido en Pamplona, y tras un breve periodo en Oviedo, fue en León donde creció y donde cursos los estudios de Biología. Tras dos años como becario Erasmus y Leonardo en Italia, se incorporó a la Universidad de Oviedo primero como becario en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) y, luego en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón donde realizó la primera tesis doctoral que se hizo dentro de este equipamiento científico. Gijón es desde 2003 su ciudad de vida.

Ya en 2005 formó parte del comité organizador del II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas celebrado en Gijón y en 2022 organizó desde la Universidad de Oviedo la VII Seed Ecology Conference que cada tres años promueve la International Society for Seed Science ISSS, sociedad profesional dedicada a fomentar y promover la investigación, la educación y la comunicación en el ámbito de la comprensión científica de las semillas. Además, preside el comité organizador del 68 Symposium of the International Association for Vegetation Science, que se celebrará en junio en Gijón.

Líder en instituciones científicas

Los responsables de concederle la distinción destacan que "su liderazgo en instituciones científicas refuerza el posicionamiento de la ciudad y de Asturias como referente en investigación y sostenibilidad. La celebración de estos congresos en Gijón permite integrar a la ciudad en el circuito mundial de la investigación en biodiversidad, biogeografía, botánica, ecología de semillas y vegetación generando impacto económico directo, atrayendo profesionales altamente cualificados y reforzando la imagen de Gijón como destino científico, sostenible e innovador".

El año pasado la distinción recayó en los veterinario Pedro Pablo Mayo y Unai Ibaseta. El listado de embajadores incluye también al aque ahora es la Alcaldesa de Gijón, la cirujana Carmen Moriyón, el experto en Bioética Marcelo Palacios y Carmen Alonso, de la Fundación Alpe, por poner unos ejemplos.