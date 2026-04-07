Los comedores escolares en Gijón mantienen en pie de guerra a los padres: "Es inaceptable la falta de claridad"

La polémica por el retraso con la licitación para reformular los comedores escolares mantiene en pie de guerra a los colectivos educativos ante "las explicaciones ofrecidas" por el concejal de Educación, el popular Jorge Pañeda. Reprochan las distintas versiones ofrecidas hasta el momento y la demora en llevar a cabo un plan que, según el propio edil, iba a estar listo entre enero y febrero de 2026. "Trasladó una nueva versión de los hechos coincidiendo con el primer día del periodo vacacional, tras semanas sin ofrecer información. Esta explicación, además, introduce un cambio de escenario no comunicado previamente y apunta a que el próximo curso podría comenzar sin la implantación de un cambio del modelo de línea fría, sin que exista una fecha definida ni una planificación concreta", denuncian desde la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado Miguel Virgós y varias AMPAs de centros educativos de Gijón.

Los dos colectivos, tras varios meses denunciando la falta de respuestas convincentes, recuerdan que, de inicio, Pañeda achacó el retraso a la entrada en vigor de un Real Decreto estatal, publicado en abril de 2025. Sin embargo, poco después, el propio concejal del PP desveló en una comisión que los "pliegos no se habrían elaborado debido a la falta de actuación de una responsable técnica municipal". Una acusación que, además, motivó el cese de la trabajadora y llevó al sindicato Usipa a anunciar que tomaría medidas legales al entender que Pañeda había "vulnerado los derechos de una funcionaria", tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

Las entidades consideran que "ambas versiones son incompatibles entre sí y no se corresponden con las declaraciones realizadas por el propio concejal en diciembre de 2025, cuando aseguró que los pliegos estaban "muy avanzados" y que estarían listos entre enero y febrero de 2026". Es por ello que "no van a pasar por alto esta situación" y reclaman al área municipal de Educación "explicaciones claras, completas y verificables sobre el estado real de la licitación, los motivos del retraso y las responsabilidades correspondientes".

"Ante la falta de transparencia y la creciente preocupación", las dos asociaciones han impulsado una asamblea abierta a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía interesada para "compartir información sobre la situación actual del servicio y valorar posibles acciones". La asamblea se celebrará el miércoles 15 de abril a las 18.00 horas en el local de la APC, en la calle Puerto de Cerredo, 1 Bajo.

"Se trata de un servicio esencial para miles de escolares del municipio, que actualmente consumen comida regenerada elaborada fuera de Asturias, y consideran inaceptable la falta de claridad en un asunto que afecta directamente a la alimentación infantil", rematan los colectivos de familias de padres.