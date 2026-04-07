David Roldán, director artístico del "Ensemble 4.70": "Ojalá hubiera peñas de música clásica para comentar la jugada después de un concierto"

Creado en 2020 y dirigido desde entonces por el gijonés de adopción David Roldán (Palencia, 1974), el "Ensemble 4.70" lo forman músicos vinculados a Kras Klásika, un proyecto divulgativo coordinado por Roldán, que incluye un programa de radio y la organización de conciertos comentados en todo tipo de espacios bajo el lema: «rebélate, escucha música clásica». Se estrenaron ante la Sociedad Filarmónica de Gijón, entidad que ha contado con ellos en su programación cada año desde 2021, interpretando diversidad de obras desde el Renacimiento hasta la actualidad, sin que el formato de plantillas sea un problema para ellos.

El "Ensemble 4.70" lo mismo es un solo, que un dúo, que un cuarteto que casi una orquesta de cámara. Mañana miércoles, en el Jovellanos (20.00 horas), será un sexteto de cuerda con Yuri Zhislin (violín) Pedro Ordieres (violín), Rubén Menéndez (viola), Nadège Rochat (violonchelo), Marta Martínez (violonchelo) y el propio David Roldán (viola) enfrentándose a dos obras “de una calidad insuperable”, explica el director artístico y musical. La primera parte del concierto sonará el “Sexteto de cuerdas nº 2 en Sol mayor, Op. 36” de Johannes Brahms, y en la segunda el “Souvenir de Florence, Op. 70” de Piotr Ilich Chaikovski.

“Son dos de las obras más conocidas y de más prestigio para este tipo de formación musical con la que nos presentamos este año en la programación de la Sociedad Filarmónica de Gijón y también en la de Oviedo. Los sextetos son muy interesantes, pero cierto es que no tienen mucho repertorio. Para esta ocasión nos hemos juntados músicos que nos conocemos de otras muchas iniciativas y que quisimos preparar específicamente este proyecto. Y en cierta forma supone contraponer a dos autores que son contemporáneos y tienen algunas de las piezas más emblemáticas del Romanticismo, pero que en vida se procesaron un desprecio cordial, por decirlo de alguna manera. La suya fue una rivalidad subrepticia. Así que de alguna manera vamos a intentar ‘amigalos’ en esa ocasión”, cuenta David Roldán, un melómano que nunca se despoja de su afán divulgador por la música clásica.

Asegura Roldán que en el concierto “va a quedar de manifiesto los dos enfoques tan distintos que tenían en su forma de hacer música Brahms y Chaikovski, el primero más academicista y el segundo más sentimental y atormentado, pero ambas son obras insuperables”.

Labor impagable de la Filarmónica

Espera Roldán que el público se anime a compensar con su presencia el “enorme esfuerzo” que hace la Sociedad Filarmónica de Gijón cada temporada “siendo la institución que más y mejor música programa en Gijón”. “Su labor es impagable, porque no cejan en su empeño de traer cada año a gente de prestigio y compaginarlo también con hacerle hueco a artistas emergentes y a músicos de casa”, sostiene. Tiene claro que “para el 'Ensembre 4.70' la Filarmónica es nuestro principal valedor. Nunca les agradeceremos lo bastante que cada año cuenten con nosotros porque la música de cámara es la menos demandada y programada, así que para la mayoría de los músicos suele ser un complemento a sus otras dedicaciones y surgen casi por la afinidad y las ganas de los intérpretes de sacarlos adelante. Los grupos se forman, pero sin conciertos que dar acaban por perder vitalidad y por extinguirse. Así que el hecho de que cuenten siempre con nosotros es un lujo y tocar en sus programaciones tiene un valor añadido”.

El “pero” a todo eso lo tiene “que una ciudad como Gijón, con casi 300.000 habitantes, tenga una entidad como la Sociedad Filarmónica, con más de un siglo de historia y solo 300 socios. Es una proporción bochornosa. Si el Sporting, que es un equipo de Segunda, tiene tantísmimos socios, la Filarmónica, que es de primera, tendría que tener una avalancha”, proclama Roldán.

Y más ahora, cuando “se ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a calidad de proyectos, a captación de socios, presentación de las propuestas en las redes sociales… No siempre fueron tan buenos los tiempos de la Sociedad como los que se están viviendo ahora”, mantiene. Y todo ello, batiéndose además en una ciudad “con una programación musical y cultural muy amplia”.

Para David Roldán, melómano confeso -en el transcurso de la conversación será la palabra más repetida-, esa baja adhesión a la música clásica es la que le obliga a incidir en su faceta de divulgador musical. Y lo hace con gusto. “Lo hago porque soy consciente, como todos los músicos, de que tenemos un producto inmejorable, que está a disposición de todo el mundo, gratuito ya que la mayoría de las grandes obras ya no pagan derechos de autor, y que se consume poco. Es una paradoja inexplicable. Para mí es como si te regalan un chuletón de angus, que solo requiere de una preparación un poco respetuosa para sacar lo mejor de sí, y aún así la gente no lo consume. ¿Inexplicable no?”.

También anima, de alguna forma, a que todos los profesionales saquen esa misma vena que permita pregonar todo lo bueno que hay en la música clásica y multiplicar su eco. “La aspiración de cualquiera es tener público y eso no casa con la figura del intérprete aislado en su torre de marfil. No es sostenible”, sostiene. Además, “como melómano me apetece muchísimo compartir mi afición con el máximo número de gente posible. Me encantaría que, como ocurre con un concierto de rock o el fútbol, antes y después de un concierto o de un partido hubiera peñas de gente con la que reunirme para comentar la jugada musical del día. Sería lo más”.

Por lo pronto hay una oportunidad mañana, en la cita en el teatro Jovellanos con el "Ensemble 4.70", a las 20.00 horas, dentro de la programación de la temporada 2025-26 de la Sociedad Filarmónica de Gijón.