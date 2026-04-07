El desmayo de una pasajera de un autobús en Gijón obliga a intervenir a los sanitarios
El incidente ocurrió a la altura de la parada de Los Capuchinos
El desmayo de una mujer que viabaja en una de las líneas de autobús municipal obligó este martes a la intervención de los equipos sanitarios, desplazados hasta la zona en una ambulancia. El conductor de Emtusa detuvo el vehículo para que pudieran prestar atenciones a la pasajera.
El incidente ocurrió poco antes de la una de la tarde. El autobús se detuvo a la altura de la parada de Los Capuchinos, en la avenida de la Costa, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Los sanitarios auxiliaron a la mujer, que poco a poco se fue recuperando.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España