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El desmayo de una pasajera de un autobús en Gijón obliga a intervenir a los sanitarios

El incidente ocurrió a la altura de la parada de Los Capuchinos

Los sanitarios, en la parada de Los Capuchinos.

Los sanitarios, en la parada de Los Capuchinos. / Marcos León

El desmayo de una mujer que viabaja en una de las líneas de autobús municipal obligó este martes a la intervención de los equipos sanitarios, desplazados hasta la zona en una ambulancia. El conductor de Emtusa detuvo el vehículo para que pudieran prestar atenciones a la pasajera.

El incidente ocurrió poco antes de la una de la tarde. El autobús se detuvo a la altura de la parada de Los Capuchinos, en la avenida de la Costa, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Los sanitarios auxiliaron a la mujer, que poco a poco se fue recuperando.

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