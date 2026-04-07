Más dinero para Tabacalera y la playa verde de El Rinconín: nuevos ajustes a las cuentas municipales de 2026

El gobierno municipal aprovechará el primer gran paquete de reformas del presupuesto municipal de 2026 para aumentar el compromiso económico con dos proyectos clave que tiene entre manos el equipo de Carmen Moriyón: el centro de arte de Tabacalera y la playa verde de El Rinconín. Así, a la partida inicial de 2,5 millones para la obra de Cimavilla se le suman 500.000 euros más y la primera fase del proyecto de El Rinconín se consolida con 1.633.000 euros. Si ahora mismo hay en marcha trabajos de adecuación provisional de la finca más pequeña del ámbito de la playa vearde con el objetivo de que se pueda pasear este mismo verano, con este nuevo dinero se podrán empezar a diseñar en la finca grande las "islas" de actividad que se fijaban en el proyecto que ganó el concurso de ideas para esa zona.

Dos actuaciones a financiar con préstamo. Al igual que los dos millones para la renovación integral de la cubierta de la grada oeste de El Molinón, que se suman a los 600.000 euros de las obras de mejora estructural ya presupuestados para el estadio en una anualidad ordinaria.

Estas tres piezas, que suman algo más de cuatro millones, se incrustan dentro del expediente 6 de modificación de créditos, que se lleva a comisión de Hacienda este jueves como paso previo a su votación en el Pleno. El grueso de este expediente se va a reajustar el plan inversor municipal una vez que, tras estar aprobado el presupuesto municipal de 2026, el gobierno de España abrió la puerta a poder dedicar a las denominadas inversiones financieramente sostenibles el superávit de 2024. Así, de los 21,4 millones de superátiv disponibles, el Ayuntamiento de Gijón optó por dedicar a amortizar deuda 6 millones y liberó 15,4 para invertir.

Un pellizo para la Cocina Económica de los 10 millones de remanente de Servicios Sociales Los 350.000 euros que la Fundación Municipal de Servicios Sociales asumirá de los 750.000 que cuestan la obras de reforma del comedor de la Cocina Económica conforman el primer, y mínimo, pellizco que la entidad municipal que preside el edil popular Guzmán Pendás le ha dado a esos 10,2 millones de remanente líquido de tesorería para gastos generales con los que se cerró la contabilidad de 2025. La modificación presupuestaria que avala el destino de esos 350.000 euros salió adelante en la junta rectora de la Fundación sin ningún voto en contra. Aunque con la abstención de IU y Podemos, que tienen sus dudas sobre la idoneidad de dedicar una partida de dinero pública a la reforma de un edificio de titularidad privada. También salió adelante en la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal una modificación presupuestaria por 985.756,01 euros. En este caso, a partir de un remanente de tesorería de 2,6 millones. Los ejes centrales de este ajuste de casi un millón de euros son los 469.000 euros en inversiones con la sustitución del césped artificial en los campos de fútbol de El Tragamón (fútbol 11) y La Braña Sur (fútbol 7) y la renovación y ampliación de sistemas de iluminación en campos deportivos para rugby, fútbol americano y hockey y los 281.000 euros de incremento a la financiación de las escuelas deportivas, que pasan a tener una dotación de 800.000 euros. Además de ser la más alta de la historia, destaca el equipo que lidera el popular Jorge Pañeda, "se incrementa la aportación municipal por unidad, que pasa de 1.600 a 2.000 euros, y se establece un primer pago anticipado del 40%, facilitando la liquidez de los clubes y entidades deportivas y garantizando la sostenibilidad del programa ante el aumento de costes".

En esta modificación lo que se hace es cambiar inversiones por 6,2 millones que se financiaban de otra manera para hacerlo con el superávit, incrementar otras por 3 millones y dotar con 4,9 millones de ese superávit inversiones no presupuestadas inicialmente y que ahora se asumen como financieramente sostenibles. Ajustes por 14,2 millones con la etiqueta de inversiones financieramente sostenibles.

Un edificio en El Natahoyo para alojamiento social y un parque en El Llano

Y hay una tercera pata de modificaciones a la que se da vida en el expediente 7, que también va a comisión, y que suma 2,8 millones a pagar con remanente líquido de tesorería. Entre las partidas más destacadas, 350.000 euros para comprar un edificio en El Natahoyo, propiedad de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que sirva como espacio de alojamiento para la red de inclusión activa, 252.000 para la reforma del albergue de animales de Serín, 150.000 para adecuar la parada del autobús turístico junto al Museo del Ferrocarril, 200.000 euros para el nuevo espacio de Naval Azul junto al Acuario, 400.000 euros para reponer la zona de juegos infantiles de El Llano que había junto a la piscina, otros 400.000 euros para inversiones en parques y 200.000 euros para una estación medidora de la calidad del aire en la Milla del Conocimiento. A ello hay que sumar 930.000 euros para poder alcanzar el pago de 1,1 millones de facturas pendientes de pago heredadas de 2025. Vía cambios dentro de la casilla de inversiones o como inversión nueva a comisión de Hacienda van ajustes por 21 millones de euros.

Una vista del entorno del Acuario que se adecuará como expansión de Naval Azul. / Juan Plaza

Un nuevo préstamo de 25 millones

Y, además, de cara a tener bien engrasado el motor de las inversiones municipales, la concejalía de Hacienda acaba de sacar a contratación el préstamo de 25 millones que se incluyó en el diseño del presupuesto por 309,9 millones que el Pleno aprobó para este 2026. El contrato se divide en dos lotes de 12,5 millones de euros. Las entidades bancarias podrán presentar sus ofertas a uno o los dos lotes. El plazo de duración es hasta el 31 de diciembre de 2036.

El préstamo sale a contratación una vez aprobada por resolución de Alcaldía la liquidación del presupuesto de 2025 que dejó un superávit de 33,5 millones y un remanente de tesorería total de 95,7 millones, de los que 46,4 millones son gastos con financiación afectada. Por otro lado, el ahorro neto legal a 31 de diciembre ascendió a 21 millones.