Gijón está a punto de estrenar un nuevo parking: último empujón para acabar la obra en la avenida de Portugal
La previsión es que este mes de abril concluyan las obras
Este mes finalizarán los trabajos de construcción del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, según los cálculos de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias que ha ejecutado la obra de 4,5 millones apoyándose en fondos europeos en unos trabajos que generaron las críticas vecinales por los retrasos.
El fin de la obra dará paso a que el Principado entregue la instalación al Ayuntamiento que, se recuerda desde el Principado "como propietario, deberá establecer el modelo de gestión y explotación del aparcamiento" y hacerlo garantizando que se cumplan las condiciones que permitieron recibir la ayuda de Europa.
Desde el Principado se ha pedido al Ayuntamiento "avanzar" en la definición de ese modelo de gestión para "posibilitar la apertura tras su entrega". El Ayuntamiento, a través de su edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, defiende que sea un aparcamiento de uso gratuito. Si se han instalado gálibos de altura para impedir el acceso de furgonetas y autocaravanas.
El parking, con 486 plazas, se ordena en dos plantas. La planta inferior ya está concluida y falta, en las zonas exteriores, aplicar una resina protectora e impermeabilizante, lo que requiere una superficie completamente seca para asegurar su correcta adherencia. La urbanización de la planta superior descubierta, al nivel de la avenida de Portugal, incluye una zona verde de uso público.
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