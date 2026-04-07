La inteligencia artificial aplicada al sector sanitario, primer encuentro de la nueva edición de los Desayunos tecnológicos del IUTA

El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa pondrán en marcha desde el próximo mes de abril, una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.

La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.

Desayuno IUTA / Gijón impulsa

El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.

El primero de ellos será el 10 de abril, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector sanitario. En ella se presentarán dos ponencias: “Cuando la glucosa habla: patrones cerebrales en CANVAS con IA”, a cargo de Álvaro Elvira Jurado y Mª Zulima Fernández Muñiz. Por su parte, Fernando Moncada Martins y Ángel del Río Álvarez presentarán “Aplicando la IA en la Ingeniería Biomédica”.