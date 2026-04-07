La inteligencia artificial aplicada al sector sanitario, primer encuentro de la nueva edición de los Desayunos tecnológicos del IUTA
La jornada se celebra el 10 de abril, en el Edificio Impulsa del Parque Científico Tecnológico de Gijón
L. L.
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa pondrán en marcha desde el próximo mes de abril, una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.
La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.
El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.
El primero de ellos será el 10 de abril, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector sanitario. En ella se presentarán dos ponencias: “Cuando la glucosa habla: patrones cerebrales en CANVAS con IA”, a cargo de Álvaro Elvira Jurado y Mª Zulima Fernández Muñiz. Por su parte, Fernando Moncada Martins y Ángel del Río Álvarez presentarán “Aplicando la IA en la Ingeniería Biomédica”.
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