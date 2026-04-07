Javier Gómez Mendoza repite al frente del Colegio de Procuradores de Gijón
Este miércoles se hará efectiva la renovación del cargo
Javier Gómez Mendoza, el actual decano del Colegio de Procuradores de Gijón, renovará su cargo oficialmente mañana, miércoles. Nacido en Madrid en 1968 pero afincado en Gijón desde hace más de tres décadas, asumió el cargo en 2022 en sustitución de su compañera Ana Belderraín. Su experiencia en cargos de gestión en el Colegio es dilatada puesto que durante la etapa de su predecesora estuvo doce años. Primero, como secretario de Junta y luego como vicedecano ocho años.
En esta nueva etapa mantiene el mismo equipo en la junta directiva que durante el último mandato. Mañana miércoles se hará efectiva esa renovación.
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