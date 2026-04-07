María Valverde inaugura el In-Edit de Gijón con su cinta debut: "Rodar este documental para mí ha sido una misión de vida"

Un parto es un momento bonito, pero también doloroso y confuso, tanto para la parturienta como para sus acompañantes, más si careces de audición. Estar al lado de la mujer del músico venezolano Gabriel Linarez, que es sordo, en ese instante fue cuando la actriz y ahora cineasta María Valverde comprendió que su película ya no era solo una película. Lograr que esa mujer, también con discapacidad auditiva, entendiese y fuese entendida es unos de los hitos que marcó a la madrileña del rodaje de "El canto de las manos", su cinta debut como directora en la que narra a través de un documental la experiencia de Linarez, Jennifer González y José Gabriel Abarca como músicos sordos que interpretan la ópera "Fidelio", de Beethoven, en lengua de señas.

"Esta experiencia nos ha cambiado la percepción de cómo queremos seguir trabajando y cuál es verdaderamente la misión que tenemos los artistas; para mí el documental ha sido una misión de vida", confesó Valverde este martes en Gijón, en la primera actividad del festival de cine documental In-Edit, que consistió en una charla al aire libre con el artista y escritor Igor Paskual en los exteriores del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, que también se solapa en las charlas "Nordeste+".

María Valverde inaugura el In-Edit de Gijón con su cinta debut: en imágenes / Ángel González / Marcos León

Horas antes de que a las 19.30 horas su primer largo inaugurase en el teatro Jovellanos el certamen que se desarrollará durante toda esta semana en varios coliseos locales, Valverde, que se dio a conocer ante el gran público ganando un Goya con apenas 16 años por "La flaqueza del bolchevique", se explayó sobre esta historia de "amor y generosidad" que trasciende lo visual y que ha llevado cuatro años de trabajo. Como ella misma sentencia: "El arte tiene que ser nuestra guía".

El canto de las manos no es un documental musical al uso. Sigue el proceso de selección de los tres jóvenes citados al principio de estas líneas, sordos, quienes forman parte del Coro de Manos Blancas de Venezuela, para participar en una histórica representación de "Fidelio" junto a la orquesta de Los Ángeles, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Sin embargo, como explicó Valverde en bajo el sol gijonés, el verdadero corazón de la historia no estaba en los grandes teatros de California, sino en el día a día de sus protagonistas en el país sudamericano.

"El viaje comenzaba en sus casas"

"Entendimos que el viaje no comenzaba en Los Ángeles; el viaje estaba en sus comunidades, en sus casas", explicó la directora. Para lograr esa intimidad, el equipo de rodaje tuvo que mimetizarse con el entorno. Valverde describió cómo un equipo de hasta doce personas se redujo a la mínima expresión para volverse "invisible", permitiendo que los protagonistas se expresaran con libertad en su lengua de signos.

Paskual, en sus preguntas, destacó cómo en el documental se percibe un "liderazgo horizontal" poco común en el mundo musical. El entrevistador contrapuso la figura de Dudamel con la de antiguos directores tiránicos, señalando que el venezolano logra que todos "remen a favor", sintiéndose parte de un todo. Valverde asintió, añadiendo que esa armonía es la base del "sistema" fundado por el maestro José Antonio Abreu en 1975, véase el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: "Cuando uno ganaba, ganaban todos".

El entrevistador, compartiendo una reflexión personal sobre su hijo con trastorno del espectro autista, cuestionó la tendencia del cine a "justificar" la diferencia solo a través del talento excepcional, que parece ser siempre la moraleja final. "¿Qué pasa si no eres un gran pianista? ¿Qué pasa si simplemente somos normales?", preguntó Paskual. "Lo más importante es dignificar las vidas. Da igual la condición que tengamos, siempre hay un futuro y una esperanza", opinó la directora.

La cinta también explora la paradoja de Beethoven, un genio que alcanzó su cúspide creativa precisamente mientras perdía el oído y fue el primer maestro en utilizar metrónomo. Valverde utiliza esta figura histórica como una "excusa" para poner frente al espejo a la sociedad oyente y sus carencias. "La música va mucho más allá de lo sonoro", explicó la actriz, relatando escenas táctiles del documental, como cuando Jennifer toca el pecho de una cantante lírica para sentir las vibraciones del aire y comprender cómo interpretar su personaje de Leonora a través de los signos. "Las personas sordas bailan mejor que cualquiera porque el ritmo es algo que va más allá", concluyó la madrileña, que posteriormente grabó un podcast en el Antiguo Instituto, sede que en otras ocasiones abrió el evento, y por la tarde se dio un baño de multitudes en el coliseo gijonés por antonomasia.