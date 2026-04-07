Medio Ambiente impulsa un estudio del ruido en la parroquia gijonesa de Cabueñes

Un informe sobre el ruido en la parroquia de Cabueñes es el acuerdo al que llegaron este martes la asociación vecinal y la concejalía de Medio Ambiente para examinar el impacto acústico de la zona, especialmente en las zonas de población que se encuentran más próximas a la Autovía A-8. “Queremos un informe riguroso que incluya mediciones en los puntos más conflictivos para poder exigir soluciones concretas ante la Demarcación de Carreteras del Estado y el Principado de Asturias”, señaló el concejal popular Rodrigo Pintueles.

En la reunión estuvo también presente el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera. "El objetivo del estudio será cuantificar con datos actualizados la magnitud del problema que los vecinos llevan tiempo denunciando, así como servir de base para reclamar actuaciones ante la Demarcación de Carreteras del Estado y el Principado de Asturias, como ya se hizo con anterioridad con la parroquia de Serín", explicaron.

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A juicio de los residentes en Cabueñes el nivel de ruido en determinadas zonas de la parroquia es "intolerable" y es por ello que reclaman la mediación del Ayuntamiento ante las otras administraciones competentes.