Perros y ruidos: los dos principales motivos de queja de los gijoneses ante su Ayuntamiento

Que las reclamaciones presentadas ante el Ayuntamiento se han incrementado un 16% es el principal dato cuantitativo que se puede extraer del Informe de sugerencias, reclamaciones y agradecimientos referido a 2025 que ha elaborado el servicio municipal de Relaciones Ciudadanas. Y que la convivencia con los animales, y más en concreto con los perros, se consolida como uno de los problemas que más quejas de todo tipo genera es uno de los datos cualitativos que negro sobre blanco se describen en estudio donde el ruido que generan los eventos festivos también tiene un protagonismo destacado.

Sin olvidar las ya habituales denuncias por falta de mantenimiento en las calles, limpiezas insuficientes, carencias de equipamientos en las instalaciones deportivas o malos modos en el personal de diferentes servicios municipales. A las que en 2025 se sumaron las denuncias de las familias por el servicio de comedor de los centros escolares y los problemas en la gestión de las inscripciones para el programa de conciliación 11x12.

Vayamos con los números. El informe que el jueves se presenta en comisión cuantifica en 2.449 los escritos recibidos en 2025 frente a los 2.098 del año anterior. Esos 2.449 escritos se distribuyen en 1.925 reclamaciones y 469 sugerencias –el año anterior fueron 1.656 y 377, respectivamente– a las que se suman 40 agradecimientos y 15 anulaciones. En 2024 los agradecimientos habían sido 57. Por áreas, y centrando el análisis en las reclamaciones que son casi el 79% del total de los escritos, destacan las 194 que suma el servicio de Obras Públicas seguidas de 138 del Patronato Deportivo Municipal, 106 de Emulsa, 105 de Parques y Jardines y 100 de la Policía Local. Un dato: hubo 485 reclamaciones tramitadas pero no admitidas por tratarse de asuntos ajenos a la competencia municipal o que debían seguir otra vía dentro de la estructura del Ayuntamiento. Eliminada esa cifra las quejas reales quedarían en 1.440, lo que supone un incremento del 26% respecto a la misma cifra del año anterior.

Una tasa para los dueños de perros

Ya sea en el apartado de reclamaciones o en el de sugerencias, y ya sea a favor o en contra, los perros no paran de salir en el informe. Al Ayuntamiento se le pide desde la aplicación de una tasa a los propietarios de perros para compensar la recogida de residuos y la utilización de espacios públicos a un sistema de reconocimiento por ADN para identificar los excrementos que no son recogidos de la vía pública o más sanciones por parte de la Policía Local ante perros sueltos.

Pero también hay quien reivindica el acceso con mascotas al transporte público o los edificios municipales y más espacios para los canes. Y mejoras en las condiciones de los que ya existen.

Por supuesto,y mucho antes de que la futura ordenanza de bienestar animal profundizara en ello, la presencia de perros en San Lorenzo ya era motivo de debate. Así un asiduo de La Escalerona que se identifica como "un bañista playu" le pidió al Ayuntamiento que restringiera el acceso de las mascotas al arenal "solo a partir de noviembre, un año sí y otro no y de la escalera 8 a la 14". Otro vecino denuncia que de 12 meses que tiene el año en "7 la playa está invadida por perros, que nadie controla ni sanciona. Es insostenible". En otro escrito, al contrario, se pide prolongar la temporada de acceso de los canes al arenal hasta mediados de junio.

No solo los perros molestan en San Lorenzo. También la megafonía de la playa que, se queja el hijo de unos vecinos de Rufo García Rendueles "es insoportable. Por favor, les ruego con desesperación que lo limiten o eliminen". El ruido es otro problema serio de convivencia. O por lo menos eso parece leyendo el informe. La mayor cantidad de quejas se centra en los espacios donde se desarrollan conciertos y eventos de manera habitual.

En ese sentido, la plaza de toros de El Bibio como nuevo punto de encuentro festivo a lo largo de todo el año acumula muchas quejas. Tantas que vecinos del entorno le piden al Ayuntamiento un estudio del ruido en esa zona como hizo como el que se hizo en espacios hosteleros del centro y Cimavilla. "9 horas de chunda -chunda", denuncia un vecino. Las quejas se extienden a los festivales que se desarrollan en el recinto ferial, a las fiestas populares en barrios o a las que el propio Ayuntamiento organiza en la plaza Mayor, Poniente o Begoña. Del ruido de la música de Semana Grande en la plaza Mayor se queja hasta una funcionaria municipal: "estoy todo el día al teléfono cogiendo llamadas y el ruido es insoportable, cuando se abren las puertas es como si tuviéramos el escenario dentro de la oficina".

Personal de Emulsa poda árboles en la calle de Álvarez Garaya / Angel González

El propio personal de Relaciones Ciudadanos que ha elaborado el informe incluye como "asuntos particularmente repetidos" en 2025 los que "censuraron la calidad de los alimentos y el trato de los monitores de la empresa encargada de los comedores de los colegios; el colapso de los primeros días de las inscripciones del programa 11x12 y la atención, deficiente o cambiante de la empresa de ayuda a domicilio". Todos ellos problemas que también han generado controversia política dentro de los grupos de la Corporación.

En el listado de lo ordinario se pueden incluir las quejas por el servicio de líneas de Emtusa, la mala limpieza de las calles, carencias de mobiliario urbano en las calles y los parques, falta de poda de los árboles, la escasez de aparcamiento, los problemas para inscribirse en actividades del Patronato Deportivo o la demora en la concesión de licencias, por poner algunos ejemplos.

El molesto Nacho Duato en el Jovellanos

El informe incluye un apartado de "casos singulares" donde van a parar aquellos casos "difíciles de encerrar en grupo alguno". Dos ejemplos. La queja de una señora que vino con sus sobrinos a ver a los Reyes Magos y que le pide al gobierno local que "para años sucesivos no se publique el itinerario si luego los Reyes Magos van a ir por donde les salga a sus coronas reales". Y la del espectador del Jovellanos al que mientras veía un espectáculo de danza de la compañía de Nacho Duato le molestaron los comentarios en voz alta de quien tenía sentado en la butaca de atrás, y que resultó ser Nacho Duato.