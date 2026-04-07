El PSOE de Gijón critica la opacidad en la contratación municipal"

"El equipo de gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca a la institucionalización de la opacidad en la contratación municipal". Esa es la denuncia que la socialista Marina Pineda acaba de hacer en base a la aplicación de la nueva instrucción sobre contratos menores, aprobada en febrero.La instrucción elimina la obligatoriedad de publicar en el registro de contratos y el portal de transparencias las adjudicaciones de menos de 5.000 euros, que pasan a tener la denominación de gastos menores y "tramitarse mediante adjudicación directa y se documentan solo a través de listados de facturas".

Para el PSOE, este cambio incumple las condiciones que se fijan en la Ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno pero, sobre todo, "hurta una parte importante de la información de contratos a los grupos políticos y a la ciudadanía", explica Pineda. La socialista ejemplificó el impacto de ese cambio presentando los datos –obtenidos a través de la plataforma de contratación del Estado ya que no son accesibles en la web municipal–de los contratos gestionados el año pasado directamente desde el área de Alcaldía. De los 446 contratos tramitados desde ese área municipa, 387 eran de menos de 5.000 euros. Eso quiere decir, denunció Pineda, que el 87% de esos contratos ya no se van a publicar en aplicación de la nueva instrucción.

"Y lo que nos preguntamos es qué quieren ocultar. ¿Una comida protocoloria, unos obsequios... o los gastos en publicidad y propaganda, que suman el 82% del gasto de Alcaldía, unos 884.000 euros?", se preguntó Pineda.

Un ruego al Pleno

Por eso, la socialista lleva un ruego al próximo Pleno para exigir al gobierno local que publique la totalidad de los contratos menores y modifique la nueva instrucción en ese sentido. La Ordenanza de Transparencia marca la obligación de publicar todos los contratos, sin límite de cuantía, de forma mensual e indicando el objeto del contrato, su importe, el órgano contratante y el contratista. Una información que Pineda encuentra fundamental viendo, por ejemplo, "que hay algún proveedor que acumula 80.000 euros en un año en contratos menores".

La instrucción clarifica los procedimientos al distinguir entre gastos menores, los que no superan los 5.000 euros (IVA excluido) y dan satisfacción a una necesidad puntual, y los contratos menores, que según marca la ley son los de menos de 40.000 euros en caso de obras y de 15.000 en suministros o servicios. Solo podrá haber adjudicación directa para los gastos menores y los contratos de menos de 5.000 euros, aunque se fijan algunas excepciones que tienen que ver con exclusividad, urgencia sobrevenida o emergencia. El resto de los contratos menores deben licitarse de forma general a través de la plataforma electrónica de contratación. Incluso alguno de los de menos de 5.000 euros pueden seguir ese camino si el gestor lo considera oportuno.