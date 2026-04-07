Gijón hace balance del impacto turístico en Semana Santa: "Se superaron las expectativas"
La ciudad cerró el periodo festivo con una media de ocupación superior al 90,71 por ciento
"Las procesiones se han consolidado como un elemento de indudable atractivo turístico", destaca Pumariega
El turismo en Gijón durante la pasada Semana Santa "superó las expectativas". Así lo afirmó la vicealcaldesa y concejala de Turismo, la popular Ángela Pumariega, a la luz de los datos de ocupación recogidos en el observatorio Gijón DataLab, una herramienta donde los hoteles de la ciudad reflejan sus datos. Según este portal, la ocupación media durante el pasado Jueves, Viernes y Sábado Santo fue del 90,71 por ciento, unas cifras mejores que las del año pasado cuando la ocupación se quedó para el mismo periodo en el 81,24 por ciento. Además, el precio medio por habitación vendida también fue superior al año anterior, pasando de los 126,27 euros a los 135,77.
"Estos datos nos indican que muchas personas han visitado Gijón reservando a última hora, posiblemente animadas por el buen tiempo que hemos disfrutado", explicó Pumariega, que habló de los datos dados por la patronal de hostelería y hotelería, Otea, que hablan de una ocupación media superior llegando al 92,4 por ciento. "Eso son cinco puntos por encima de la media regional", indicó la edil del Partido Popular.
"Estos datos son reflejo de que nuestra ciudad se consolida como un destino atractivo y competitivo. Algo que no sería posible sin el trabajo de todo el sector turístico, muy comprometido en trabajar en pro de una oferta de calidad a quienes nos visitan", afirmó Pumariega.
Para la Vicealcaldesa, buena parte de esos buenos datos tienen que ver con el auge de la Semana Santa de Gijón. "Es muy reseñable la consolidación de las procesiones y las celebraciones como un elemento no solo religioso y cultural, sino de indudable atractivo turístico", dijo. "La meritoria labor de nuestras cofradías y hermandades está dando como fruto una participación cada vez mayor de los gijoneses, pero también genera un indudable interés en los turistas", agregó.
"Ya ven estas actividades como un elemento clave en la oferta que Gijón pone a su disposición en estas fechas", zanjó Pumariega.
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