El Real Club Astur de Regatas presentará un presupuesto a sus socios de 4,5 millones

Todo listo para que el Real Club Astur de Regatas celebre su asamblea general ordinaria de socios el próximo 22 de abril. La directiva encabezada por el presidente, José María Landa, presentará a los socios del club gijonés un presupuesto de 4,5 millones de euros y esperará aprobar las cuentas del año pasado. Estas se cerraron con un beneficio positivo de 183.361 euros. Además, el máximo responsable de la entidad deportiva ofrecerá información sobre el avance de la obra de la terraza de la sede de Cimavilla, la mayor actuación "en años" que se ha producido en el club y que fue adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Por otro lado, se aprobarán las distinciones de socios de honor y por vez primera entre los homenajeados habrá socias femeninas. "Es un momento histórico", afirmó Landa.

La obra en la conocida como la terraza de los Tamarindos, la que queda nada más entrar en el club, se conoció en enero de este año. La actuación, remarca Landa, se dividía en dos fases. Por un lado, la reforma de la terraza, que ya estrenó esta Semana Santa, y por otro lado una actuación en la parte de abajo, en el bar de la piscina. "La idea es adecentar y mejorar la zona para tener un bar más moderno", expresó el presidente. "Más acorde con las necesidades de hoy", apostilló. La previsión es poder tener terminadas estas labores para el verano. Es decir, se cuenta con acabarlas en plazo de igual manera que se hizo con la obra de la terraza.

En cuanto a los números, el presupuesto que se presentará para la aprobación de los socios será de 4.528.935,49 euros. Es algo superior al presentado el año pasado, cuando se quedó en 4,2 millones de euros. Respecto a las cuentas, el club cerró con un resultado positivo de 183.361 euros. Se planteará también una actualización de las cuotas de socio. La cuota de entrada, que recientemente volvió a ser de 10.000 euros, se mantiene. La cuota de socio general, que ahora está en los 54,42 euros, pasará a ser de 56. Mientras, la cuota familiar, que ahora vale 35,40 euros, crece ligeramente a los 36,43 euros. Serán los socios los que tendrán que refrendar esta subida con su voto.

La asamblea de socios servirá para aprobar una de las distinciones más importantes que tiene el Club de Regatas: los nombramientos de los socios de honor. Este año se homenajeará a 19 personas. Se da la circunstancia de que, por vez primera en la historia del club, se entregará esta distinción a mujeres. Esto pasa por dos razones. La principal, los requisitos a cumplir para ser socio de honor. Según los estatutos del club, se debe tener más de ochenta años y llevar cuarenta como socio. Hay otra razón y es que hasta principios de la década de los ochenta las mujeres no eran socias como tal, sino cónyuges de socio.

Será este curso entonces cuando se dé la circunstancia de que ya haya socias que cumplan los requisitos. Los homenajeados son: Domingo Nevot Romera, Diego Cabezudo Fernández, Luis Arias de Velasco Villa, Enrique Albert Piñole, Miguel Ángel Nieto Predayes, Roberto Rodríguez Álvarez, Pilar Alvargonzález Junquera, María Begoña San Miguel Hevia, María del Carmen Fernández Gutiérrez, María del Pilar Gómez Alonso, María de los Ángeles Llanos Riera, María José San Pedro Gutiérrez, Covadonga Martínez de la Vega Leguina, Alfonso de Pozo Portillo, Manuela Fernández Junquera, Antonio Castaño Acebal, María Antonia Alonso Cabañas, Ana Alonso Cabañas y Antonio Alonso García.

La asamblea está fijada para las 18.30 horas de la tarde en primera convocatoria, para las 19.00 horas para la segunda y para las 19.30 horas en la tercera y última.