Reconocimiento en Gijón a las Guisanderas por el uso de Alimentos del Paraíso

Las guisanderas asturianas lucirán desde ya en sus establecimientos el distintivo de la marca Alimentos del Paraíso Natural, que este martes les entregaron Begoña López Fernández, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias del Principado y Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias en la Escuela de Hostelería de Gijón.

Un reconocimiento para los 21 establecimientos integrados en el Club de Guisanderas de Asturias, por el empleo de productos de la tierra, de kilómetro cero.

La suya es, en palabra de la presidenta del Club de Guisanderas, Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas "esa cocina que te asomas a la ventana y ves la vaca que da la leche, ves las berzas en el huerto, las fabas que suben por los maizos, las panoyas para tener la harina para hacer las papas o pan o lo que quieras. Y así muchísimas cosas. Eso lo llevamos haciendo las guisanderas toda la vida y, que ahora nos lo reconozcan; chapó. Oye, es que lo estábamos haciendo bien y que, encima, nos den una placa para ponerla allí, mejor todavía".

La presidenta de Las Guisanderas añade que "que te reconozcan lo que estás haciendo te satisface mucho, porque nosotras llevamos toda la vida con productos de kilómetro cero. No es algo que se haya inventado ahora. Las guisanderas primitivas no tenían más materia prima que la que se cultivaba y hacía a tres kilómetros a la redonda. Podían hacer con leche las natas, el arroz con leche, la cuajada, el queso, el fervío, comerlo con fariñas... ¿Cuantas cosas se podían hacer con leche? Ahora parece que sólo se puede beber o tomar en yogur, pues no. Eso lo hacían porque allí había vacas. ¿Por qué el cerdo era la proteína animal que comíamos toda la vida? Porque se criaban en casa y se mataban para todo el año, dosificándolo para hacer todo el año el pote o las fabas. Y las legumbres casi todas las cultivábamos salvo los garbanzos. Las lentejas a Asturias no habían llegado, yo tengo 70 años ahora y mis primeras lentejas las comí en el Colegio de las Dominicas, y la primera pasta. Quiero decir con esto, que kilómetro cero era kilómetro cero de verdad", explica.

Una de las guisanderas recibiendo la placa de Alimentos del Paraíso y el mandil que les entregó la Unión de Comerciantes. / Fernando Rodríguez

Begoña López Fernández resaltó por su parte que ahora dan un paso más con las guisanderas en la promoción de Alimentos del Paraíso, como ya hicieron en su día con la colaboración con la Unión de Comerciantes. Las guisanderas, apuntó, "son un escaparate fundamental para Alimentos del Paraíso, porque ellas llevan trabajando con el producto de kilómetro cero muchos años y son unas grandes embajadoras. Ahora, cualquiera que se acerque a sus restaurantes, a sus bares, a sus bares-tienda, van a poder encontrar esa placa que distingue que ellos están apostando por el kilómetro cero, por los productos de calidad de Asturias, de Alimentos del Paraíso, apoyando a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores".

Establecimientos

Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias –que también entregó a las guisanderas un mandil– señaló que el distintivo que éstas van a colocar ahora en sus establecimientos "te garantiza que se utilizan Alimentos del Paraíso y, además te garantiza una segunda parte en la que en muchos de esos restaurantes se podrán adquirir alimentos que también utilizan las guisanderas, con lo que mejor representación que te puedas llevar de un restaurante, o después verlo en una tienda lo que ya las propias guisanderas que representan nuestra cultura culinaria están utilizando".

Los establecimientos reconocidos son Casa Ricardo, Casa Zoilo, El Llar de Viri, Casa Belarmino, Casa Telva y Flor de Cerezo Catering, Casa Eutimio, Restaurante Verano, Restaurante La Gitana, Restaurante Los Pisones, Mesón el Centro, Taberna Salcedo, El Fartuquín, La Tabernilla de Oviedo, Bar Camacho, El Cenador del Azul, Casa Lula, Restaurante El Torneiro, Restaurante Casa Chemay, Sidrería Los Pomares, Casa Adela y Apartamentos Rurales Acebo. El acto comenzó con un aplauso y un reconocimiento para Magdalena Alperi, Guisandera de Oro, recientemente fallecida.