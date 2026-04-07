Una red de estafadores, con presencia en Gijón, se queda con 31.000 euros de un hombre que cayó en una falsa oferta de empleo en Telegram

Ciberagentes del Equipo de la Guardia Civil de Fuerteventura han investigado, en una operación denominada "Falwork", a siete personas e identificado a otras diez por su relación con una red de engaños digitales basados en falsas ofertas de empleo digital con las que habrían robado miles de euros a algunos damnificados. Los estafadores operaban desde distintas localidades del país, tanto del archipiélago canario como de la península, entre ellas Gijón, Barcelona, Orense, Las Palmas de Gran Canaria, Ceuta y Madrid. Los implicados utilizaban la identidad de una falsa empresa para captar víctimas y mover fondos de origen ilícito.

Al menos se conoce la denuncia de una víctima, un canario al que le habrían estafado 31.000 euros, y que fue quien activó la denuncia en la Guardia Civil de Corralejo, localidad de Fuerteventura. A los guardias les explicó que conoció una supuesta oferta de empleo a través de la red social "Telegram", presentada por personas que se hacían pasar por representantes de una empresa dedicada a la promoción digital.

La propuesta, que en apariencia parecía legítima, consistía en realizar tareas sencillas, como dar "me gusta", comentar publicaciones o tomar capturas de pantalla en distintas redes sociales. Acciones todas, en apariencia inofensivas, que generaron un clima de confianza que llevó a la víctima a pensar que estaba colaborando con una organización real y formalmente constituida.

Pasado el tiempo, y una vez ganada su confianza, los presuntos autores ampliaron las funciones asignadas, solicitándole que realizara transferencias bancarias desde su propia cuenta a terceras personas, bajo la promesa de recibir de vuelta el dinero invertido junto a una comisión. Así fue como realizó transferencias por más de 30.000 euros, que no le devolvieron.

Como resultado de las gestiones realizadas por el Equipo de Fuerteventura, en cooperación con distintas unidades del cuerpo en toda España, se logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias donde la víctima, mediante engaño, efectuó las transferencias. También se logró esclarecer el modo de operar del grupo y avanzar en la identificación de todos sus miembros.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad de Puerto del Rosario.

Portavoces de la Guardia Civil han aprovechado este caso para recalcar la importancia de actuar con prudencia ante ofertas laborales en internet que prometen beneficios rápidos y la necesidad de comprobar siempre la autenticidad de las empresas antes de compartir datos personales o realizar transferencias.