¿Quién será el candidato del PSOE a las elecciones en Gijón? El partido pregunta por cinco posibles opciones a la ciudadanía en una encuesta

Una empresa demoscópica está realizando, por encargo de la Federación Socialista Asturiana (FSA) una encuesta en Gijón en la que entre otras preguntas está pidiendo la opinión a los encuestados sobre cinco afiliados del partido en Gijón como posibles candidatos a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales.

Los nombres por los que se está preguntando en este sondeo para conocer las preferencias de los encuestados son los de la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno; la consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra; la viceconsejera de turismo del Principado y exconcejala, Lara Martínez; el secretario general del PSOE de Gijón y diputado autonómico, Monchu García y el jefe de servicio en el Hospital de Cabueñes y secretario de salud y bienestar social en la ejecutiva local socialista, Manuel Vallina-Victorero Váquez.

A los encuestados también se les está sondeando por su valoración sobre la actual alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, y por la del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Este sondeo no es el primero que encarga la FSA en Gijón en el que pide opinión sobre potenciales candidatos socialistas a la Alcaldía. Hace meses ya realizó otra encuesta con diez nombres, entre ellos los de varios destacados afiliados que no se han incluido en esta nueva consulta ciudadana, como los concejales Carmen Eva Pérez, José Ramón Tuero y Constantino Vaquero, además del exconcejal y secretario de política municipal del PSOE de Gijón, César González. Por otra parte, en esta nueva encuesta también se ha incluido algún nombre que no figuraba en la anterior.

Recurrir a sondeos de opinión es una práctica habitual en formaciones políticas. En el caso del PSOE asturiano, que no se ciñen a Gijón, los resultados se suelen manejar con bastante discreción.

Esta nueva encuesta se realiza a meses vista de la previsible apertura del proceso de primarias para elegir al cabeza de cartel en las elecciones municipales de 2027, que en el caso de Gijón se decidirán mediante primarias. La encuesta permitirá determinar el nivel de conocimiento y la preferencia respecto a cada uno de los nombres por los que se pregunta.

Afiliados del PSOE de Gijón haciendo cola para votar en las primarias de 2022 / ANGEL GONZALEZ

Estos sondeos entre la ciudadanía no son los únicos realizados por el PSOE en la búsqueda del cabeza de cartel para las próximas elecciones municipales.

Afiliados

La Agrupación Socialista de Gijón también ha realizado un sondeo entre sus bases, con entrevistas individuales a 130 afiliados y a varios simpatizantes, que realizó el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, con el mismo fin; conocer las preferencias entre los afiliados sobre qué persona debería optar a la Alcaldía encabezando la lista del PSOE, tal como informó este diario.

Unas entrevistas en las que, según varias de las personas que fueron consultadas, no sólo se hablaba de sus querencias, sino también de sus rechazos a los nombres que se ponían encima de la mesa.

Los nombres que más se repitieron en esa consulta que abarcó a una décima parte de los afiliados al partido en Gijón fueron los de tres hombres y tres mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años y con amplia experiencia profesional al margen de la política, sin incluir a los del propio Monchu García, que a sus interlocutores les manifestó que no tenía intención de postularse como candidato, y de César González, que también se autodescartó. Uno de los nombres que concitó mayor respaldo entre la militancia fue precisamente el de Manuel Vallina-Victorero.

El número de nombres que se sopesaron en ese sondeo interno fue creciendo, dado que los que proponía cada entrevistado se añadían de cara a las siguientes entrevistas. Entre las personas consultadas en su día por este diario, quien menos pudo dar su opinión al secretario general sobre siete nombres. Algunos de últimos entrevistados sobre varias decenas, entre ellos todos los nombres por los que ahora se pregunta en la encuesta de la FSA.