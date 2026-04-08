Un aparatoso accidente en Gijón entre un coche y un camión deja una persona herida

Una aparatoso accidente se ha saldado este miércoles en Gijón con una persona herida después de sufrir una colisión frontal cuando circulaba en su coche contra un camión a la altura de la parroquia de Serín.

El siniestro tuvo lugar sobre las cuatro y media de la tarde. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil -en concreto, una patrulla del Destacamento de Tráfico y un Equipo UNIS de Gijón- para hacerse cargo de las diligencias y controlar el tráfico en la zona, en la carretera que comunica Villabona con Serín. El siniestro se produjo en una zona donde existe una curva cerrada.

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Los sanitarios atendieron al conductor del vehículo, que era el único que viajaba en el turismo. Fue trasladado al hospital de Cabueñes para una revisión de sus lesiones que, afortunadamente no reviste excesiva gravedad.