Borja Jiménez-Alfaro, director del Botánico y nuevo "Embajador de Gijón": "Si queremos conservar los bosques, tenemos que ocuparnos de la estructura forestal"

Borja Jiménez-Alfaro González (Pamplona, 1975) es doctor en Biología, profesor de la Universidad de Oviedo, vicedirector del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) y director científico del Jardín Botánico Atlántico. Ahora, también, es el nuevo "Embajador de Gijón", una distinción que otorga cada año Club de Empresas de Turismo de Negocios y que asume, además de como "un honor", como una "responsabilidad moral" para dar visibilidad al trabajo investigador que desarrolla y a la misma villa como entidad propia. Este "gijonés por voluntad propia", como él se define, coordina estos días los últimos detalles del Simposio de la Asociación Internacional para la Ciencia de la Vegetación (IAVS), el encuentro más relevante a nivel mundial en su disciplina que, gracias a su iniciativa y respaldo, recala en la ciudad este junio y le ha grajeado el reconocimiento del colectivo empresarial. "Es un escaparate no solo del estudio, sino de cómo se hace ciencia aquí y de cómo es nuestro territorio", manifiesta sobre el evento, que tendrá su sede principal en La Laboral del 22 al 26 de junio y atraerá a 450 expertos internacionales para dar cuenta del "turismo de negocios y científico de calidad" gijonés, valor que Jiménez-Alfaro otorga al área.

¿Qué sintió al recibir este nombramiento?

Me alegré, fue una sorpresa y un honor. Conozco la distinción porque he ido alguna vez a la gala, pero tampoco pensaba que me iba a tocar a mí. Es una alegría, sobre todo por la parte que me toca de dar respaldo al trabajo de los congresos científicos, de la biología y de la biodiversidad. Es una forma de darle peso a lo que hace nuestro grupo, el Jardín Botánico y la ciudad. Lo que hago es devolverle a Gijón todo lo que me ha dado.

Gracias a usted Gijón acoge el encuentro más importante del mundo en su campo.

Sí, en términos de ecología de plantas es absolutamente el congreso más importante. Se suele alternar entre Europa y fuera de ella; el año pasado fue en Colorado (EE.UU.) y el que viene será en Ghana (África). No solo venimos a intercambiar ideas, sino a aprovechar para visitar los ecosistemas y ver cómo se conservan. Este tipo de congresos asientan las bases para la conservación de la biodiversidad. Si queremos conservar los bosques, tenemos que ocuparnos de la estructura forestal. Nuestra disciplina se dedica a conocer las plantas para saber cómo se organizan. Además, este año enfocamos el congreso en el papel que tiene el estudio de la vegetación para asesorar a las instituciones conservadoras.

Usted defiende que este tipo de eventos científicos son mucho más que una reunión de expertos.

Totalmente. Estos congresos internacionales son un espejo. Estás mostrando lo que está pasando aquí a todos los niveles. Es un escaparate no solo de la disciplina, sino de cómo se hace ciencia aquí y de cómo es nuestro territorio. Gijón está apostando por un turismo de negocios y científico de calidad. Al final, los 450 científicos que vendrán al simposio van a ser 450 microembajadores que, allá donde vayan, hablarán de que han estado en Gijón, Picos de Europa o en Somiedo.

Usted nació en Pamplona, pero lleva en Gijón toda la vida. ¿Qué le amarró a esta ciudad?

Gijón me acogió muy bien y me gusta porque tiene muchas caras. Combina la historia industrial con el mundo rural. Yo vivo en Vega, entre pomaradas, praos y gente con ganado, y eso sigue siendo Gijón. He tenido oportunidad de quedarme a trabajar en Italia o en Alemania durante mis estancias postdoctorales, pero mi mujer y yo tuvimos claro que no queríamos otro sitio. Soy gijonés por voluntad propia; como mi mujer, que es de León.

¿Cómo fue el inicio de su vocación? ¿Recuerda el momento?

Cuando llegó el momento de matricularme en la universidad tenía dudas entre Filosofía, Biología e, incluso, llegué a barajar Filología Rusa. Me enteré de que en Biología hacían salidas de campo y me pareció alucinante. Yo pensaba que cómo era eso posible, si eso era lo que hacía yo los fines de semana por gusto. No me creía que te llevaran de excursión a ver plantas, por eso elegí la carrera. Para mí eso era inimaginable y ahí empezó todo.

¿En qué líneas de investigación trabaja actualmente su grupo?

Tenemos varias. Una es el estudio de las semillas y cómo se regeneran las plantas, algo vital para la restauración de hábitats. También estamos muy interesados en las especies invasoras, como la hierba de la pampa. Lo que hacemos es generar conocimiento para ayudar a decidir qué hay que conservar y ayudar a priorizar la protección de la naturaleza, como decía.

Si pudiera elegir a cualquier personaje para mostrarle el Jardín Botánico de Gijón, ¿a quién escogería?

Voy a tirar de tópico, pero llevaría a Charles Darwin. Él fue de los primeros que estudió los patrones de las plantas y de las semillas en su propio jardín. Me surge la pregunta de qué pensaría él al ver este jardín en una zona que, al fin y al cabo, no es tan diferente a Inglaterra.