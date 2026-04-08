Capitanía Marítima fija las normas especiales para que los grandes buques metaneros entren a El Musel

Capitanía Marítima de Gijón acaba de aprobar y hacer públicas las normas de seguridad marítima que deben regir en El Musel específicamente para las maniobras en el puerto de los grandes buques GNL, también conocidos como metaneros, que dan servicio a la regasificadora. Las normas suponen un endurecimiento de las condiciones que, desde hace diez años, se establecieron de forma genérica para las operaciones de entrada y salida de cualquier otro tipo de buques en El Musel.

En buena medida, esta normativa nueva que se incorpora ahora viene a certificar casi todas las precauciones que se extremaron en el puerto gijonés desde que entró en actividad la regasificadora (a mediados del 2023) y empezó el trasiego de buques construidos expresamente para el transporte de Gas Natural Licuado (GNL). Con una salvedad: a partir de ahora la normativa permite que haya maniobras de entrada y salida del puerto de estos buques en horario nocturno, algo que hasta ahora no estaba permitido. Eso sí, debe tratarse de buques de hasta 315 metros de eslora, que son la práctica totalidad de los que han llegado en estos años a El Musel.

Los metaneros son unos barcos que se caracterizan por su gran calado y capacidad de carga, necesarias para el transporte de grandes cantidades de gas. En su interior suelen llevar cuatro tanques criogénicos donde transportan gas licuado a una temperatura constante de -163ºC, lo que ya de por sí supone un mayor riesgo que cualquier otro tipo de carga.

El hecho de que se trate de una mercancía especial y las dimensiones de los buques hizo que se extremaran las medidas de seguridad “desde el minuto uno” en torno a su entrada y salida del canal del puerto, según explican conocedores de la operatividad en El Musel. Hace ya más de dos años que Gijón recibe estos grandes metaneros y al tiempo que se implementaron medidas excepcionales en las maniobras, como la de que fueran cinco los remolcadores con los que entren a puerto estos buques, se creó una comisión de expertos para revisar toda la operativa y determinar hasta qué puntos de precaución había que llegar o mantener.

Condiciones del viento y del mar

“A la vista de los resultados y la experiencia obtenidas en las escalas de estos buques en el puerto de Gijón-El Musel”, así como la “experiencia adquirida por los servicios técnico-naúticos en las maniobras de esos buques en el puerto local” la Capitanía ha fijado ahora las condiciones que deben darse, en cuestiones meteorológicas, para las maniobras de entrada y salida. Se tiene en cuenta la velocidad del viento, la altura de ola y el período de ola, a la vez que se diferencia entre maniobras diurnas o nocturnas, y se distingue también entre buques de hasta 315 metros de eslora o mayores.

Por ejemplo, los límites máximos de viento están recogidos según la capacidad del buque y oscilan entre 15 nudos (de noche) o 20 o 25 nudos de día, dependiendo de cuál sea la dirección del viento; la altura de la ola estaría entre generalmente en un límite máximo de 1,5 metros, aunque llega a 2,5 en algún caso de vientos determinados, y el período de ola es siempre de un límite máximo de 14 segundos. En el caso de los buques mayores de 315 metros de eslora no se contempla que se hagan maniobras en horario nocturno.

También fijan las normas respecto a los remolcadores que deben dar apoyo a estos buques, y se establece un mínimo de 4 dentro de la dársena de la ampliación. “Independientemente de los medios mínimos a utilizar, se recomienda que al menos uno de los remolcadores exigidos tenga un tiro regulable a punto fijo superior a 70 toneladas”, se indica en la normativa publicada. Precisamente el tipo de remolcadores que se están incorporando desde hace unos años en Gijón. Para la salida del puerto la exigencia mínima que se fija es de 3 remolcadores y además se especifica que ”durante las maniobras de entrada y salida de los buques GNL el canal de acceso y la dársena deberán permanecer libres de tráfico”.

Riesgo de enganche de las líneas de amarre

Otras puntualizaciones tienen que ver con el “riesgo de enganche de las líneas de amarre en la escollera”, que han llevado a que se prohíba “el uso de cables en las maniobras de atraque”.

“Desde el primer día la regasificadora tuvo trato especial respecto a las demás maniobras de mercancías generales”, explican trabajadores del puerto. En este tiempo han sido contadas ocasiones las que un buque GNL ha entrado asistido solo por cuatro remolcadores -la normalidad es que sean cinco- y se ha dado el caso de que ante una visibilidad que se consideraba inadecuada se ha parado la maniobra, obligando al barco a esperar varios días para entrar a puerto. "Ahora solo atracamos con luz diurna y estaban valorando el cambiarlo. Todo se lleva a rajatabla desde la primera maniobra”, suscriben.

En una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, la capitana marítima de Gijón, Ana Hevia Colinas, ya advertía que aunque la operativa de los metaneros sea especial "estamos hablando de los buques más seguros que hay. Sí que para la maniobra necesitan más remolcadores, porque tienen mucha vela, pero cuando se les hace una inspección es muy difícil que se encuentre alguna deficiencia porque tienen estándares de seguridad muy altos. Es muy raro que haya accidentes".