Dale un empujón a tu proyecto con las ayudas al emprendimiento de Gijón Impulsa: estos son los pasos a seguir para potenciar tu futuro
Ya está abierto el plazo para solicitar estas subvenciones a la innovación y al crecimiento
L. L.
Desde hoy se pueden solicitar las distintas líneas de Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento 2026-2027, además de la Línea de Diversificación de Mercados y dos destinadas al tejido asociativo de la ciudad, que habían sido aprobadas en Junta de Gobierno a finales del mes pasado.
Con estas líneas de financiación no reembolsable se promueve la realización de proyectos de emprendimiento e innovación capaces de fortalecer el tejido empresarial local y acelerar el desarrollo de Gijón/Xixón. El objetivo principal es dinamizar la ciudad, generar oportunidades y atraer iniciativas que refuercen el papel del conocimiento como motor económico y social.
Aunque no hay sectores excluyentes, el foco se sitúa en aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento.
En este marco, tendrán prioridad las iniciativas vinculadas a ámbitos estratégicos para el desarrollo económico y social del municipio, como son los de Vida Saludable/ Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES GIJÓN IMPULSA
LÍNEA I: Aceleración de Proyectos: Programa financiación para la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización con altas expectativas de crecimiento y generación de empleo en las áreas de especialización del municipio.
Ayuda Máxima: 6.000,00 euros, en dos fases de 3.000 euros cada una.
LÍNEA II: Innovación Abierta: Esta línea tiene por objeto el impulso de la innovación abierta a través de la financiación de proyectos en colaboración entre pequeñas empresas y empresas tractoras para aportarles soluciones a través del planteamiento de retos con especial atención a las áreas de especialización y sectores estratégicos del municipio.
Ayuda Máxima: 34.000,00 euros (entre el 75% y el 85% de subvención sobre el presupuesto elegible)
LÍNEA III: Consolidación y crecimiento empresarial: Crecimiento empresarial. Estas ayudas tienen por objeto el apoyo financiero para la elaboración de planes de consolidación y crecimiento y la etapa temprana de la implementación del mismo.
Ayuda Máxima: Intensidad de la ayuda: hasta el 80% del gasto elegible. Máximo: 18.000€.
- La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase A. Diagnóstico y análisis de la empresa y elaboración del plan consolidación y crecimiento será de 5.000,00 euros
- La subvención máxima a conceder para el desarrollo de la Fase B. Implementación del plan consolidación y crecimiento será de 15.000,00 euros
Diversificación de Mercados
La finalidad de estas bases específicas es incentivar la realización de actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón/Xixón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios, participando como expositores con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos y otros encuentros/eventos especializados que tengan carácter internacional y que contribuyan a la apertura de nuevos mercados, dar a conocer los productos y/o servicios de estas empresas del municipio de Gijón, con especial atención a aquellas enmarcada dentro de cualquiera de las áreas de especialización del municipio: Gijón Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo.
Ayuda máxima: 3.000 euros/expositor y 750 euros/visitante (100% importe/feria si alcanza 50 puntos valoración)
LÍNEAS APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO
Además de estas líneas de incentivos a empresas, se aprobaron otras dos líneas anuales de apoyo al tejido asociativo gijonés, como son las de Ecosistema de Desarrollo Empresarial y las destinadas a las asociaciones empresariales y entidades de gestión de las Áreas Empresariales de titularidad pública del municipio.
Toda la información disponible en gijonimpulsa.es
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