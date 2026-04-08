El eclipse de sol ya causa furor en Gijón: agotadas en solo unas horas las plazas para visitar el planetario
La ciudad ofrece en abril unas jornadas con una amplia programación
Gijón será una de los mejores escenarios para disfrutar del eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto. Y es por eso que la ciudad no para de programar actividades complementarias para disfrutar con antelación del fenómeno. Y la respuesta ciudadana es total: en apenas unas horas se han agoatado las plazas para visitar el planetario de la Escuela de Marina Civil que se ofrecen en las “II Jornadas de Gijón: Sol y Eclipse”, que se celebrarán del 24 al 26 de abril.
La propuesta de esta cita, impulsada por la concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, que lidera el forista Jorge González-Palacios, en colaboración con el ICTEA, la Universidad de Oviedo y la Asociación Astronómica Omega, incluye las visitas al planetario. En concreto, 17 sesiones. En solo tres horas se cubrieron totas las plazas previstas, cerrando con 680 inscritos que disfrutarán de las visitas programadas.
Las “II Jornadas Gijón: Sol y Eclipse” incluyen charlas, conferencias de reconocidos expertos, exposiciones, visitas al planetario y sesiones de observación con telescopio desde la explanada de la Escuela Superior de Marina Civil. "Estas jornadas se desarrollarán con motivo del ambicioso proyecto de divulgación del eclipse total del 12 de agosto de 2026 que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Gijón y que ha sido reconocido como ejemplo para las ciudades españoles según la Comisión Nacional del Eclipse, nombrada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", destacan desde la concejalía de Relaciones Institucionales.
“El Ayuntamiento de Gijón, desde los momentos iniciales, está llevando a cabo unas excelentes iniciativas de preparación que podrán servir de ejemplo a otras ciudades que se encuentran en la franja de totalidad. Desde la Comisión Nacional del Eclipse valoramos muy positivamente la actitud tan proactiva del Ayuntamiento y su disposición para colaborar con todos los actores locales que están implicados, de una manera u otra, en la observación del eclipse, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad pertinentes", ensalza Rafael Bachiller, presidente de la Comisión Nacional del Eclipse y director del Observatorio Astronómico Nacional.
Además de las jornadas previstas para abril, desde el Ayuntamiento también han impulsado un proyecto educativo para divulgar el fenómeno del eclipse en las aulas, de la mano del Centro de Profesorado y Recursos y con la implicación de un centenar de docentes de Gijón y Avilés, así como un acuerdo con el Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias, para elaborar un decálogo para la correcta observación del eclipse y para que los establecimientos de óptica de la ciudad cuenten para la venta con las gafas homologadas para la correcta observación del eclipse.
Un recorrido por el planetario de Marina Civil
El planetario se compone de una cúpula de ocho metros de diámetro con capacidad para 40 personas y asientos con respaldos adaptados para la "comodidad" de los asistentes. Asimismo hay una zona de control para manejar el equipo.
La reforma de la instalación se llevó a cabo el pasado año, con una inauguración en el mes de enero.
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