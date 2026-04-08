Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones

El emblemático complejo hostelero Las Delicias, ubicado en la parroquia de Somió, vuelve a salir a subasta después de un primer proceso que no resultó satisfactorio al no pasar el filtro ninguna de las pujas. Esta vez, con un ajuste "relevante en las condiciones de comercialización", señalan desde International Auction Group (IAG Auction), firma especializada en la gestión y comercialización encargada del proceso.

En concreto, la nueva subasta introduce un elemento diferencial clave al fijar un precio mínimo de salida de 1.250.100 euros, en contraste con el proceso anterior, finalizado el pasado 23 de marzo de 2026, en el que se establecía un umbral mínimo de adjudicación equivalente a la valoración total del activo (3.674.597,14 euros).

El complejo de Las Delicias se comercializa como lote único e incluye un edificio principal de 1.112 metros cuadrados construidos, distribuido en varias plantas y adaptado para uso hostelero, con una amplia terraza exterior. A ello se suma una parcela independiente destinada a parking privado, configurando un conjunto con más de 6.300 metros cuadrados de suelo total.

Restaurante Las Delicias. / LNE

Además de su uso actual como complejo hostelero plenamente equipado, "el activo destaca por su relevante componente inmobiliario y el valor intrínseco del suelo". "Desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, se trata de un activo singular en una de las zonas residenciales más consolidadas y demandadas de Gijón, lo que le confiere un atractivo adicional más allá de su explotación como restaurante. Su dimensión, configuración y ubicación, permiten contemplar distintos escenarios de reposicionamiento o desarrollo, reforzando su interés para inversores inmobiliarios", detallan desde IAG Auction.

La puja se desarrollará íntegramente en formato digital a través de la plataforma de IAG Auction, "garantizando transparencia, accesibilidad y concurrencia competitiva entre inversores". La subasta, que arrancó ayer, permanecerá activa hasta el 22 de abril de 2026 a las 12.00 horas.