Gijón debuta en el Salón Gourmets de Madrid: "Es un orgullo"
La sidra será protagonista en la cita
Gijón debutará este año en el Salón Gourmets, la cita de alimentación y bebidas de alta calidad que se celebra en el recinto ferial de Ifema en Madrid. Se trata, destacan desde Divertia, de la "fería líder en Europa y uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial".
El salón tendrá lugar del 13 al 16 de abril y desde Gijón se dará protagonismo a la sidra. "Tendrá un papel destacado mediante la presentación de la iniciativa "Gijón de Sidra – Asturias de Sidra", que incluirá la celebración de una cata orientada a poner en valor la técnica tradicional del escanciado", explican desde Divertia, que acuden al Salón Gourmets con el objetivo de "reforzar la proyección de Gijón como destino gastronómico de referencia, así como de difundir y promover uno de sus productos más representativos y singulares".
La cata, a la que asistirán el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y el presidente de Divertia, Oliver Suárez, tendrá lugar el día 16. “Es un orgullo para nosotros que Gijón y la sidra estén presentes en el epicentro de la gastronomía nacional e internacional, mostrando una de nuestras señas de identidad”, destaca Suárez.
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