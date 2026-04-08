Gijón estrena su temporada de cruceros con más de 2.000 turistas, una soleada bienvenida y devoción por los churros: "Es una ciudad increíble"

La temporada de cruceros en Gijón quedó este miércoles oficialmente inaugurada. El motivo, la llegada al Puerto del "Queen Victoria", cuya escala en El Musel ha teñido el casco antiguo y la zona del Muelle de un inconfundible ambiente turístico. Mochilas, gafas de sol y mapas formaban el kit perfecto para los visitantes, deseosos de exprimir cada minuto antes de continuar con la travesía. "Es una ciudad increíble", ensalzaron. Con La Coruña como parada previa, la embarcación tiene en La Rochelle, en Francia, su siguiente destino. El último, Southampton.

El "Queen Victoria" es el primero de los 50 cruceros que previsiblemente arribarán a Gijón en este 2026. Partió de Southampton, en Reino Unido, con 2.031 pasajeros a bordo —en su mayoría de nacionalidad británica— y 900 miembros de tripulación. "Estuvimos en San Sebastián pero nunca en Gijón", afirmó, desde el espigón central de Fomento, David Allan, que disfruta del viaje junto a su mujer, Ann Allan. Procedentes de Birmingham, ambos coincidieron en el primer "diagnóstico" de la ciudad. "Es muy agradable; nos gusta lo que vemos", señaló David Allan, que remarcó, con la vista fijada en los barcos atracados en el Puerto Deportivo, que "seguro que en verano esto está más ocupado". El plan era sencillo en estas horas. "A dar un paseo, tomar un café y ver qué ofrece Gijón", subrayó Ann Allan.

Desde la Autoridad Portuaria de Gijón apuntan que la previsión pasa por la llegada a El Musel de unos 85.000 cruceristas y 32.000 integrantes de personal de tripulación durante la temporada, ya estrenada con el "Queen Victoria", que cuenta con una eslora de 295 metros y un calado de ocho. Para acceder al centro gijonés se habilitó un servicio de autobuses lanzadera entre el Puerto y la parada ubicada junto al Museo del Ferrocarril. "Pensamos que la ciudad sería más pequeña", expresó un crucerista inglés tras hacerse un "selfie" con unos compañeros de viaje en el Puerto Deportivo. El grupo, encantado con la soleada jornada, tenía una clara intención para aprovechar su breve estancia en Gijón. "Hay que explorar", aseguraban.

Algunos pasajeros también pudieron participar en excursiones organizadas a Covadonga y Cangas de Onís, Oviedo o a la Senda del Oso. Por permanecer en Gijón optó el matrimonio londinense formado por Keir y Jo Harness. La madre de esta, Ophelia, completaba la expedición, que se detuvo por unos momentos en las icónicas Letronas para tomarse una fotografía. "Es una ciudad increíble y sorprendente; necesitaríamos al menos tres días para experimentar todo lo que tiene que ofrecer", aseveró Keir Harness, que mostró su intención de volver a Gijón, eso sí, por más tiempo. Por su lado, Jo Harness estaba fascinada. "Me gustan los edificios y el casco histórico; es muy pintoresco", destacó. "¡Y los churros!", reivindicaron ambos casi al mismo tiempo.

Gijón recibe a los primeros cruceristas de la temporada (en imágenes) / Ángel González

Los escoceses Edmund y Heather McKillop, y su hijo David, caminaban tranquilamente por la calle Rodríguez San Pedro a media mañana. Ya habían saciado la curiosidad de visitar la plaza Mayor. "Queremos ir a alguna sidrería", bromeaba Edmund McKillop, que estudió un par de años en Salamanca y tiene algunos amigos en Gijón, donde había estado con anterioridad. De hecho, no se le da mal el español. La familia está enamorada de los "pinchos y tapas" del país. Sí era la primera vez en la ciudad para Heather y David. Las impresiones, más que positivas. "Parece un sitio turístico pero no se siente exagerado, así que puedes dar un paseo en paz y ver qué hay", razonó Heather McKillop.

Noticias relacionadas

El "Queen Victoria", bautizado así en honor a la reina Victoria, pertenece a la compañía "Cunard". Una de las razones que explica el crecimiento que prevé el Puerto para este año en términos cruceristas tiene que ver en buena medida con la apuesta del Grupo Carnival. Sus marcas orientadas al mercado británico (P&O y Cunard) traerán once escalas. La próxima en el calendario será el 17 de abril, cuando atracará en El Musel el "MSC Preziosa", de "MSC Cruises", un imponente buque con capacidad para 4.345 pasajeros. Gijón, un año más, también se descubre desde el mar.