Javier Gómez Mendoza, decano del Colegio de Procuradores de Gijón: "Los retrasos de las huelgas se siguen notando, se están dando juicios para dentro de ocho meses"

Javier Gómez Mendoza (Madrid, 1968) revalida hoy el cargo de decano del Colegio de Procuradores de Gijón. Será en un acto en el propio Colegio, a las 13.30 horas. Lo hará con la misma directiva que le ha acompañado desde el 2022, cuando sucedió a Ana Belderrain al frente de la institución. Su experiencia en cargos de gestión es dilatada ya que antes de ser decano estuvo ocupando puestos de responsabilidad en la directiva durante doce años.

¿Por qué ha decidido continuar?

Estaba decidido desde que me presenté la primera vez. Ya dije, en su día, que si nadie se quería presentar quería hacer dos mandatos. En uno empiezas y no te da tiempo a terminar todas las cosas que tienes que hacer. Además, entras siendo un poco novato por así decirlo. Cuatro años al final es poco.

No ha habido, por así decirlo, oposición.

No, no, nadie. Algo estaremos haciendo bien.

¿Es un refrendo a su labor?

Sí, ya digo que nadie se ha presentado. También te digo que no es un cargo que la gente quiera (ríe). Pero sí, el hecho de que haya surgido una oposición es que algo estamos haciendo bien.

Hablaba de que en cuatro años no da tiempo a sacar todos los proyectos adelante. ¿Seguir avanzando en la digitalización será, por tanto, una de las metas?

Estamos avanzando. Lo que pasa es que tenemos muchas dificultades con el funcionamiento de las plataformas en Asturias. La arquitectura informática que hay en Asturias no es la idónea para meter todas estas aplicaciones.

¿Y eso?

Pues no se sabe muy bien. Hay problemas que se han dado solo en Asturias y que al final se han resuelto. Pasó con las aplicaciones de visores como el Horus, Iris o Atenea, que había problemas con ellos y solo pasaba en Asturias. Los entendidos en informática decían que era por eso. Porque la arquitectura informática no era la idónea para esas aplicaciones tan potentes. Quizás es que no hay los medios suficientes.

Dice que ya se han arreglado.

Sí, ahora vamos tirando para adelante. Nos han metido unas buenas aplicaciones para nuestro trabajo. Al final, los procuradores somos como la avanzadilla en los temas de digitalización. Un poco conejillos de indias.

¿Está sirviendo para agilizar los procesos?

Sí. Cuando por ejemplo tenemos la solicitud por "Acceda", una plataforma, puedes solicitar los procedimientos por ahí y te los envían sin que haya que ir ahí a pedirlos o que te den el procedimiento en papel. Suele llegar al día siguiente o a los dos días.

¿Las consecuencias de las huelgas se siguen notando?

Se ha acumulado mucho retraso desde las huelgas de letrados y funcionarios. Antes, en Gijón, un juzgado te señalaba un juicio a los tres o cuatro meses y ahora ya se están señalando juicios para finales de año. Pasa desde hace tiempo. Se están dando, en algunos juzgados de Gijón, juicios para dentro de ocho meses. Eso antes no pasaba. Lo normal era que si tú presentabas la demanda en abril para julio estuviera señalado el juicio o la audiencia previa. Ahora, si la presentas en abril te llega para noviembre o diciembre.

¿Se nota más en civil o en penal?

Sobre todo en civil es donde más retraso hay. Pero hay retraso en general. Y ahora se ha creado la oficina judicial y los juzgados de instancia única que llevamos un mes con ellos...

El primer día fue un caos...

Sí, lo fue. Y sigue siendo un poco caótico, eso sí, no tanto como el primer día. Hoy (por ayer) estuve reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Jesús Chamorro, y los cálculos que se han hecho es que esto va a retrasar más las resoluciones y las fechas de los juicios. El plazo estipulado es de dos meses mínimo.

¿Y cómo puede ser que pase algo así con algo que estaba previsto?

Bueno, a nadie le gusta la Ley de la Eficiencia Procesal. Pero es una ley y hay que cumplirla. Es algo impuesto. En Asturias ya está funcionado en todas las provincias menos en Oviedo, que empieza a funcionar a finales de este mes. Es algo que ya está en muchas ciudades españolas desde hace muchos años y no ha funcionado pero como es una ley... Lo que dicen es que así se van a agilizar más los procedimientos aunque al principio haya retraso, pero está por ver.

El cambio es grande.

Es un cambio total. Cambian los funcionarios, los nombres y los sitios a los que tienes que ir a preguntar. Es un cambio drástico de un día para otro. Hay que adaptarse, como a todo.

¿Los retrasos afectan a las sentencias?

Sí, claro. Se retrasa todo y luego es lo que tarde el juez, al que se le acumula el trabajo, en dictar sentencia. El retraso de la sentencia perjudica al justiciable, pero también a los profesionales. Tanto los abogados como los procuradores cobramos al final, con la sentencia. Cuanto más se retrase... peor.

Esto luego cala en el ciudadano, para mal.

Desde luego. Si hacemos una encuesta seguro que la Justicia es de las cosas que no están mejor vistas. Pero no está en manos de los profesionales, sino de los que legislan.

¿Qué más retos se marca?

Retos, tampoco. La idea es seguir con lo que hemos hecho la junta y yo estos cuatro años. Continuar con el mismo trabajo, que el día a día del juzgado sea correcto con las plataformas funcionando bien y que no haya muchos problemas... el día a día y lo que vaya surgiendo como han surgido estas situaciones de las que hemos hablado. Más que reto es la continuidad en lo que estamos haciendo.

¿Qué tal las relaciones con el Tribunal Superior de Justicia?

Excelentes. Jesús (por Jesús Chamorro) ante cualquier cosa que necesitamos los procuradores tiene la puerta abierta y siempre nos atendió sin problema.

¿Y con el Colegio de la Abogacía?

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Igual, excelentes. Con Benigno (por Benigno Villarejo, decano del colegio) la relación es magnífica también. Vamos de la mano en muchas cosas cuando hay algo que hacer.