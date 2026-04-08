Moriyón urge al Principado a conceder los permisos a la Europea para instalarse en Gijón en "quince o veinte días": "No contemplo otra opción"

La Alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, ha urgido al gobierno del Principado a hacer efectiva en pocas semanas la concesión a la Universidad Europea de los permisos que le permitan instalarse en Gijón. Y es que el tiempo corre. Este viernes el Ayuntamiento recepcionará las obras de urbanización de la primera fase de la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria, donde la institución académica le compró hace meses una finca por 3,2 millones. A partir de la recepción de las obras el Ayuntamiento, según concretaba la regidora en una entrevista concedida a la cadena Cope, tiene un mes para entregar ese solar a la Universidad Europea, que será entonces cuando les abone esos millones de la compra

En ese marco temporal, Moriyón reivindica del gobierno del Principado de Asturias que conceda los permisos necesarios para que la Europea pueda iniciar las obras de su campus con la tranquilidad de saber que podrá abrir como centro adscrito y que esa concesion se haga efectiva en "los próximos quince o veinte dias. No contemplo otra opción". Aseguró la Alcaldesa que está tranquila en cuanto a que el proyecto de la Universidad Europea para Gijón saldrá adelante. Una tranquilidad que se sustenta en que "confío en la palabra dada por el consejero Borja Sánchez" en cuanto a la agilidad que se le iba a dar a la petición de la Europea. Es la consejería de Ciencia, Industria y Empleo que lidera Borja Sánchez quien está gestionado esa tramitación.

Hay que recordar que la Europea planteó inicialmente desarrollar en Gijón una nueva universidad con el nombre de Universidad Europea de Asturias. A finales del año pasado, y sin cerrar esa opción, presentó ante el Principado la petición de abrir como centro adscrito de la Universidad Europea de Madrid para poder agilizar los trámites y garantizar cumplir con su cronograma de abrir en el curso 2027-2028.

La previsión de la Europea es invertir en Gijón cerca de 33 millones de euros, a partir de un desembolso inicial de 25 millones para obras y equipamientos al que se irían sumando las aportaciones de los primeros cuatro ejercicios de vida de un campus –el primero privado de Gijón–de 7.000 metros cuadrados, para 3.200 alumnos y con jardines, laboratorios y zonas de restauración. La reivindicación de ese gran impacto económico y de generación de empleo para la ciudad es elemento sustancial en la defensa que el gobierno local hace de este proyecto frente a las críticas de los partidos de la izquierda, que denuncian un ataque a la enseñanza pública.