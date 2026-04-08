De una ordenanza especial para patinetes en Gijón a un plan de choque para Pumarín: las iniciativas de la oposición para el próximo Pleno

Para su debate y votación en el Pleno ordinario de este mes de abrir han presentado seis proposiciones los grupos políticos de la oposición. A las que se unen los ruegos y preguntas y la solicitud, por parte del Grupo Municipal Socialista, de la comparecencia del edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, para dar cuenta de la situación del servicio de comedor escolar y el retraso en la puesta en marcha de la comprometida línea caliente. Todas ellas están pendientes de la reunión de la Junta de Portavoces donde se fijará el orden del día de la sesión prevista para el próximo miércoles.

El PSOE, primer partido de la oposición, plantea como proposición que se ponga en marcha un plan de actuación integral para la mejora del barrio de Pumarín. Un plan que parta de un estudio, a realizar en dos meses, de la situación de viales, zonas, verdes, alumbrados, redes de la EMA y equipamientos del barrio y que se diseñe en colaboración con la asociación vecinal «Severo Ochoa».

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, pedirá, por su parte, el voto del resto de los grupos políticos para dos propuestas: incrementar la plantilla de la Policía Local y elaborar una ordenanza específica que regule el uso de los patinetes y todo tipo de vehículos de movilidad personal.

Una vista del Palacio de Revillagigedo. / Ángel González

Cada uno de los dos ediles de IU firma una proposición. El portavoz, Javier Suárez Llana, propone arrancar ya con un estudio que pueda derivar en la municipalización de servicios ahora de gestión indirecta: desde la ayuda a domicilio a la conservación viaria, la gestión de la ORA o el centro de protección animal. Mientras, Alejandro Farpón, centra su interés en la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, recientemente declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el Principado de Asturias. No solo pide que el Pleno de Gijón inste al Principado a realizar una fiscalización del inventario para incorporar piezas o pedir responsabilidades por las piezas perdidas; también que el gobierno local le proponga a la Fundación Cajastur que utilice el Palacio de Revillagigedo como espacio expositivo estable para que esa colección esté abierta al público.

Una sección policial especializada en el ámbito escolar

Por su parte, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, firma una proposición que busca garantizar el mantenimiento de las esculturas que ya hay en los espacios públicos de la ciudad e impulsar la incorporación de nuevas obras. Ya en formato ruego, la líder de la formación morada pide que se aumente la dotación económica destinada a la ampliación de vivienda municipal para casos de emergencia social y que se cree un centro social en La Camocha

Y también como ruego el PSOE reivindica recuperar la publicidad de los contratos menores e IU que se cree dentro de la Policía Local una sección especializada en el ámbito escolar.

Ya como preguntas, el PSOE se interesa ante el equipo de gobierno por el desarrollo del plan normativo aprobado en 2025 eIU por los trámites realizados para ceder al Principado el suelo que necesita para construir 300 viviendas de alquiler asequible en Gijón.