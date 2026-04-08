Permuta en la asociación vecinal de la parroquia gijonesa de Castiello: Andrés Alonso relevará a José María Rubiera en la presidencia
Rubiera, que tomó las riendas en 2019, ocupará el cargo de vicepresidente, función que, de hecho, ostenta su reemplazo
Relevo en la asociación vecinal de Castiello de Bernueces. José María Rubiera dejará la presidencia de la entidad, cargo que ocupará Andrés Alonso, hasta ahora vicepresidente. Rubiera, presidente desde 2019, no se marchará muy lejos, pues se encargará de la vicepresidencia. La asamblea para ratificar esta permuta de funciones tendrá lugar este domingo.
"Tengo que descansar, que esto da muchos quebraderos de cabeza", bromeó este miércoles José María Rubiera, de 74 años, que reemplazó en su momento al fallecido Ovidio Río, histórico líder vecinal de Castiello, cuya labor ensalzó el que será nuevo presidente, Andrés Alonso. "Mantenemos ese espíritu, preservando su gran dedicación", recalcó Alonso, que antes de ser vicepresidente fue vocal en el colectivo.
José María Rubiera destacó que la parroquia ha mejorado en los últimos tiempos en términos de seguridad, especialmente con la instalación de las cámaras de videovigilancia, mientras que Andrés Alonso reivindicó asimismo los avances logrados bajo el mandato de Ovidio Río, como el asfaltado de caminos o la llegada del saneamiento, el alumbrado público o el abastecimiento de agua.
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