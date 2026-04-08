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El premio Barjola para artistas cumple una década en Gijón: estos son los requisitos para optar al galardón

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte acaba de lanzar la convocatoria, que incluye una dotación de 6.200 euros para el ganador

La exposición en la capilla del Museo Barjola de Tania Blanco, premiada en la anterior convocatoria del galardón.

La exposición en la capilla del Museo Barjola de Tania Blanco, premiada en la anterior convocatoria del galardón. / Marcos León

Oriol López

Una nueva oportunidad de mostrar sus creaciones al mundo para los artistas de la región. Esa es la que ofrece la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, que acaba de convocar la décima edición del Premio de Artes Plásticas "Museo Barjola", galardón homónimo a la señera institución gijonesa situada frente a los Jardines de la Reina.

Este reconocimiento, de referencia en el ámbito de las artes plásticas dentro de la provincia, busca fomentar la creación contemporánea y promover nuevas propuestas artísticas. Con esta convocatoria, el gobierno regional "mantiene su compromiso con el apoyo al talento creativo y el fortalecimiento del ecosistema cultural asturiano", precisan desde el área de Cultura, "al ofrecer nuevas oportunidades para la producción artística y la difusión de propuestas innovadoras".

El premio está dirigido a artistas plásticos asturianos o residentes en el Principado y las candidaturas pueden ser individuales o colectivas. La convocatoria tiene como finalidad la selección de un proyecto expositivo original concebido para la Capilla de la Trinidad, dependencia ubicada dentro del Museo Barjola, uno de los espacios de referencia para el arte contemporáneo en Asturias, y lleva aparejada una dotación económica de 6.200 euros.

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Las personas interesadas tienen dos meses a partir de este jueves, día 9 de abril, para presentar sus solicitudes. Los candidatos deberán incluir, entre otra documentación, un curriculum vitae, un dosier gráfico y una memoria detallada del proyecto. La convocatoria completa puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

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En su amplia trayectoria, que abarca este año una década, el premio ha reconocido la trayectoria y los proyectos de artistas como Carlos Suárez, Cristina Busto, el Colectivo Offmothers, Alberto Valverde, Román Sánchez Torre, Avelino Sala, Ramón Isidoro, Natalia Pastor y Tania Blanco, y ya se ha consolidado como uno de los galardones de referencia para las artes plásticas en Asturias.

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