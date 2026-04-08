Problemas con los teléfonos y correos, retrasos en los juicios... retos del decano de los Procuradores de Gijón

Rodeado de su equipo y con el objetivo de continuar la línea de trabajo del último mandato, con la especial dedicación a amoldarse a la nueva ley de eficiencia procesal que ha convertido el Palacio de Justicia de Gijón –y otros tantos dentro y fuera de Asturias– en un caos de organización. Así tomó posesión este miércoles Javier Gómez Mendoza de su cargo como decano del Colegio de Procuradores para iniciar una segunda etapa, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. "El objetivo es trabajar de forma continua en el día a día, seguir avanzando en la digitalización y las nuevas aplicaciones y facilitar al máximo a la ciudadanía. Y, por su puesto, si surge cualquier problema intentar solucionarlo", destacó Gómez Mendoza, que ayer juró el cargo en la sede colegio que está ubicada en los juzgados gijoneses.

Para esta nueva etapa, Javier Gómez Mendoza vuelve a confiar en el mismo equipo de su primer mandato. De esta forma, el vicedecano de los procuradores gijoneses es Fernando Lorenzo Álvarez. Como secretaria estará María Teresa Rodríguez Alonso y como vicesecretaria, Ruth Muñiz Rubio, mientras que el cargo de tesorera lo ostentará Lucía Alonso Prieto. Como vocales de la junta de gobierno quedan para este mandato Carmen Menéndez Álvarez, Elena Marqués Prendes y María Meana Piquero.

El principal problema que se están encontrando en las últimas semanas, desde que comenzó la reestructuración organizativa los juzgados, con la entrada en vigor de la nueva ley de eficiencia procesal, es el problema para realizar gestiones telefónicas o por correo electrónico con los distintos juzgados. "No están actualizados, entonces llamas por teléfono y te dicen que ese número ya no es el de antes. No solo está ocurriendo en Gijón, también afecta alTribunalSuperior de Justicia de Asturias", expone Gómez Mendoza.

A esos problemas con las comunicaciones más básicas se suma también que la reorganización de espacios ha concentrado en un una pequeña oficina el lugar donde realizar poderes a favor de los procuradores. "Hay previsión de cambiarlo, de llevarlo a la planta baja para que sea más accesible", desliza el decano de los procuradores.

Otro de los problemas que advierte Gómez Mendoza son los retrasos con los señalamientos de los juicios. Por un lado, todavía se notan los efectos de las distintas huelgas que se sucedieron el pasado año. "Antes, un juzgado de Gijón señalaba un juicio a los tres o cuatro meses y ahora ya están señalando para finales de año", lamenta el procurador.

Ahora, con la nueva ley, ese retraso se volverá a incrementar. Según explicó el propio Gómez Mendoza en una entrevista publicada en este periódico, el propio presidente del TSJA, Jesús Chamorro, pronostica que ahora tanto las resoluciones como las fechas de los juicios se van a retrasar dos meses más. "Es una ley que no le gusta a nadie, pero es una ley y no queda otra que cumplirla y amoldarse, se tarde lo que se tarde", reflexiona el procurador.