De "Los Punsetes" a artistas sorpresa: el Gijón Sound Festival desvela su mapa sonoro con la ciudad como "cabeza de cartel"

Con un despliegue que abarca múltiples sedes, una rica agenda de actividades paralelas y un cartel que equilibra nombres consolidados con apuestas frescas del talento emergente nacional y local, la ciudad se prepara para una cita que proyecta una imagen de un Gijón "abierto y creativo". Se trata de la nueva edición del Gijón Sound Festival, una iniciativa que ya es más que un clásico de la ciudad y que, del 16 al 19 de abril, logrará que la villa marítima "respire música" en sus calles y salas como consigue desde hace más de una década. Durante la presentación oficial, Oliver Suárez, presidente de Divertia, subrayó la relevancia de este evento destacando que es "una iniciativa que es mucho más que un festival de conciertos; es una forma de entender la cultura", reafirmando su papel como motor y pieza dinamizadora del sector en el mes de abril, unas fechas alejadas de la época de festivales y que cumple con el objetivo del Ayuntamiento de desestacionalizar la oferta de ocio en el municipio.

La estructura de esta edición, presentada por José Luis Quirós y Kiko Rimada, que producen la cita junto a Divertia a través de Mestizo Producciones, huye de los modelos de macrofestivales impersonales para centrarse en un concepto de "encuentro de ciudad". José Luis Quirós insistió en que el verdadero "cabeza de cartel es la propia ciudad de Gijón", explicando que, en un mercado saturado con "más de mil festivales" anuales en España, la estrategia ganadora es la "seducción" para que que el público y el talento "se queden" en la ciudad en vez de emigrar a otros destinos.

Por su parte, Kiko Rimada justificó el uso de formatos de escala media en detrimento de otros "superiores, más rimbombantes", asegurando que es él, a través de las salas y las plazas, donde "realmente se aprecia a los artistas" e incidió en "poner en valor el talento emergente y también el talento regional". "Yo iría a todo", bromeó el productor, señalando el cartel, del que las actuaciones a disfrutar en espacios públicos serán gratuitas.

Esta filosofía se traduce en una programación musical que arranca el jueves 16 de abril en el teatro Albéniz con los directos de "Querida Margot" y "Sarria", a partir de las 20.45 horas. El viernes 17, el festival se diversifica. Mientras el Albéniz recibe a "Muñeca Rusa" y Nat Simons a partir de las 19.30 horas, la plaza Mayor recibe la visita de de Sofia, "Los Punsetes" y el rock de "Susto", que harán vibrar el Ayuntamiento de 20.30 hasta la medianoche. La jornada se cerrará en el vecino Lanna Club con una pinchada de Nic Offer ("Chk Chk Chk!!!") junto a Adolfo Sputnik

El fin de semana el festival toma el espacio público con mayoría de propuestas gratuitas. El sábado 18, la plaza Mayor acogerá el vermú de "Los Míticos del Chimborazo" y "Calequi y Las Panteras" (13.00 horas), mientras que la tarde se reserva para "Aiko El Grupo", "Henge" y "Repion" (20.30 horas en adelante). Simultáneamente, en la plaza del Marqués, se podrá disfrutar de los "Elderly Brothers" (19.00 horas) en una ubicación en la que habrá un artista sorpresa dentro del programa "Arte en la Calle" a las 13.30 horas. El domingo 19 pondrá el broche final con el vermú de "Los Ácidos" y "Montefurado" además de la actuación de Sr. Mo a partir de las 13.00 horas, con los dos primeros en la plaza Mayor y el tercero en la del Marqués.

Actividades paralelas

Más allá de los escenarios, el festival mantiene su compromiso con el pensamiento crítico a través de sus actividades complementarias. El miércoles 15 de abril, el espacio Toma 3 acogerá la charla "El estado de las audiencias", un debate sobre la industria y los nuevos públicos. También destaca la propuesta de "Música Dibujada" en el Fiera Bar el sábado 18, e incluso un taller sobre formación de equipos en el Colegio FEC Montedeva programado para el 12 de junio, demostrando que el festival extiende su influencia más allá de sus fechas principales.

A la presentación oficial también asistieron la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, el segundo teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador, y el director de la Fundación Caja Gijón, Toño Migoya. Martínez Salvador quiso destacar la madurez del proyecto, señalando que el Ayuntamiento encargó esta iniciativa hace años y hoy tiene una "andadura consolidada". Según el portavoz, "se confió en la gente adecuada para llevar a cabo un proyecto que tiene la cultura como eje transformador", añadiendo que la propuesta encaja perfectamente con la identidad gijonesa y garantiza una programación de calidad "desestacionalizada" fuera de los meses estivales.

Nuevo proyecto de Divertia

Durante la rueda de prensa, Suárez dejó caer una novedad y es que Divertia y los organizadores del Gijón Sound trabajan en un nuevo proyecto conjunto del que se "están ultimando los detalles". El presidente de la empresa municipal de festejos prefirió mantener el misterio al respecto, aunque aseguró que "va a ser algo diferente" y que implicará "a nivel musical y de todo el sector cultural en la ciudad". "Va a ser algo diferente y os va a sorprender", anunció Suárez, que adelantó que se presentará "a finales de la semana que viene".