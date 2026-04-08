Los talleres del programa gijonés "Femenino y Plural" abordarán competencias digitales, arte y creatividad o salud y bienestar

Cuatro grupos temáticos y 28 modalidades tendrán los talleres que conformarán la oferta del programa "Femenino y Plural" hasta el año 2028. Una iniciativa cuya finalidad es promover la autonomía y la participación de las mujeres gijonesas en la vida sociocultural con las Vocalías de la Mujer como principal nexo. Competencias digitales, participación ciudadana con mirada feminista, arte y creatividad en clave de género y salud y bienestar con enfoque integral son esos cuatro bloques temáticos. Entre finales de abril y principios de mayo se calcula que puedan empezar las actividades, "una vez formalizado el proceso administrativo", indicó Nuria Suárez, técnica de programas del servicio de políticas de Igualdad.

El centro municipal integrado de La Arena acogió la presentación de esta nueva edición del proyecto. Acudieron numerosas representantes de las Vocalías de la Mujer y también la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y la directora general de Igualdad, Goretti Avello. La regidora ensalzó el "trabajo y esfuerzo por tejer una red cada vez más tupida". El gran encuentro de "Femenino y Plural" se celebrará el 13 de junio en el Muséu del Pueblu d'Asturies. Está prevista la asistencia de unas 600 mujeres del tejido asociacionista local.

Carmen Moriyón, asimismo, reivindicó el "rigor y entusiasmo" con el que se diseñan programas como el de "Femenino y Plural", en cuyos talleres participaron 574 mujeres en 2025. Hubo, en total, 840 horas de formación y 56 talleres. Respecto a las propuestas de esta edición, las sesiones del área de competencias digitales servirán para impulsar un uso eficaz y seguro de los móviles y para defenderse con el ordenador. En el bloque de participación ciudadana, se abordará, por ejemplo, la visibilización de mujeres creadoras, el legado de las trabajadoras de IKE o la historia de las vocalías. En cuanto a los talleres creativos y artísticos, habrá danzaterapia, teatro y danza o canciones de lucha por los derechos de la mujer.

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Durante el encuentro se explicó el procedimiento para que las Vocalías de la Mujer soliciten los talleres que deseen y, además, hubo un entrañable momento con el tributo a Milagros López, que tras once años deja sus funciones como coordinadora de la Vocalía de la Mujer de la asociación "Jovellanos" de la zona centro. Nuria Suárez destacó el "tesón, compromiso y esfuerzo constante" de López. "Siempre estaba dispuesta para colaborar en todos los proyectos y actividades, con actitud positiva y compañerismo; es una referente de 'Femenino y Plural'", incidió Nuria Suárez, que señaló que actualmente hay 16 Vocalías de la Mujer en la zona rural de Gijón y 26 en la urbana.