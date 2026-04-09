El Botánico de Gijón celebra su 23 aniversario permitiendo el acceso por primera vez a la Finca de la Isla

La nueva joya del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, la parte de la finca histórica de La Isla que acaba de adquirir el Ayuntamiento, estará abierta por primera vez al público y por un tiempo limitado, con motivo de las jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán en el Botánico el 25 y 26 de abril para conmemorar su 23 aniversario.

"Por primera vez vamos a abrir sus puertas en este aniversario para que todos los gijoneses, las gijonesas y las personas que nos visiten puedan acercarse a descubrirla", señaló el concejal Jesús Martínez Salvador, que invitó a los gijoneses a acudir. El director del Botánico, Tomás Fernández, destacó por su parte que tras la adquisición de La Isla se llena el hueco que faltaba en el Botánico: "ahora tenemos la manzana sin el mordisco".

Tras semanas de trabajo, la zona de La Isla está lista para recibir público, pero con algunas limitaciones. Habrá tres tipos diferentes de visita a la finca de la Isla, con aforo limitado, dado que la nueva adquisición municipal aún no está totalmente preparada para recibir visitas sin restricciones. De hecho, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento aprobó este jueves una modificación presupuestaria de 300.000 euros para los primeros trabajos de mantenimiento de la Finca de La Isla, creada en 1870 por Florencio Valdés. Tras estas jornadas, el acceso del público a la finca de La Isla permanecerá cerrado varias semanas.

El nuevo espacio que se incorpora al Jardín Botánico se podrá visitar por libre, pero un máximo de 300 personas al mismo tiempo, por lo que habrá que hacer cola para poder entrar. El tiempo para estas visitas será de 15 minutos. No se podrá acceder en esta ocasión al interior del edificio histórico, construido por Florencio Valdés. El acceso se hará desde la puerta de cristal que separa ahora La Isla del resto del Botánico.

También habrá las visitas guiadas, para grupos reducidos, a las que hay que apuntarse previamente a través del número de teléfono del Jardín Botánico, el 985.185.130 o en las taquillas del Botánico, si quedara alguna plaza libre. Esta será una visita con biólogos como guía, que ofreceran a los asistentes explicaciones con más profundidad en un recorrido de 75 minutos de duración.

El tercer tipo de visita que se ha organizado es una visita teatralizada, con el título "Un paseo por mi jardín: don Florencio Valdés", a cargo del grupo Teatro Factoría Norte, que comenzará en la Fuente de Talavera el sábado y el domingo a las doce del mediodía y a las cinco de la tarde, respectivamente.

Para estas las jornadas de puertas abiertas, de acceso gratuito, también se han organizado dos conferencias en la sala polivalente, ambas a las cinco de la tarde de cada día. La del sábado correrá a cargo del geógrafo Rodrigo Álvarez Brecht, titulada "La Isla, origen y núcleo del Botánico, en su contexto geográfico e histórico". La del domingo la pronunciarán la historiadora del arte María Llaneza Pidal y el arqueólogo Fernando Gil, titulada "Don Florencio Valdés y Menéndez: Gijón desde La Isla", en la que se explicará la influencia que tuvo el creador de La Isla en la política, la cultura y la sociedad de su época.

Espacio gastro

En la Quintana de Rionda se instalará un mercado de mujeres artesanas, por parte de la Asociación Cultural D'Aky, abierto en horario de 11.30 a 19.30 horas, asociación que además posibilitará que haya un espacio gastro en estas jornadas de puertas abiertas.

En el mismo espacio y con el mismo horario se instalará el puesto de la Asociación de Parkinson Jovellanos, en el que se ofrecerán tulipanes, recordando que James Parkinson descubrió la enfermedad en 1817 al observar los temblores en las manos de su jardinero.

Los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles tradicionales en tamaño gigante en la parte más alejada del Botánico, en la pradera de la aliseda. El horario será de 12.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

Teatro, música y poesía completan la programación para estas jornadas de puertas abiertas. Habrá cuatro pases de dos representaciones teatrales en el jadrín del cedro, frente al edificio histórico de La Isla, con los actores en el balcón de la casa o en sus alrededores.

Paula del Estal representará una obra sobre una coetánea de Florencio Valdés, Marianne North, que trabajaba en el principal jardín botánico del Reino Unido, en Londres, fabulando que ambos llegaron a conocerse y en la que la botánica británica explica sus viajes y especies presentes en La Isla. Adrián Conde Espectáculos representará "Piccolo Camerino", que protagoniza un payaso disfrazado de persona que llega tarde a su espectáculo. Las representaciones serán a las 12.30 y a las 17.30, alternando el horario cada una de ellas el sábado y el domingo.

La pradera de La Isla acogerá actuaciones musicales a las 13.30 ambos días y a las 18.30 el sábado. Los conciertos se trasladarán a la carpa de La Isla, en caso de que llueva. "Ensemble 4.70" ofrecerá el primer concierto, sobre música que se escuchaba en la época en la que se inauguró La Isla como espacio de paseo y encuentro, en 1870. El segundo concierto del sábado lo protagonizará "Lithos", el coro joven del grupo "El León de Oro". El domingo será el turno para el coro "Más que Jazz".

El programa se completa con la lectura de poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, figura destacad del romanticismo en el siglo XIX, organizada por el Grupo Poético Encadenados, el domingo a las 12.00 en el rincón de la poesía. El motivo de elegir a esta autora es el de acercar al público la cultura de la época de Florencio Valdés.

Tomás Fernández señaló que el jardín de la isla y la casa histórica han comenzado "un periodo de recuperación de toda su esencia y de todo su esplendor", del que los visitantes podrán contemplar en estas jornadas de puertas abiertas su punto de partida.

El concejal Jesús Martínez Salvador apuntó los usos que prevén dar en un futuro al edificio histórico de La Isla con más de 1.000 metros cuadrados construidos, en el que habrá espacio para un restaurante -previsiblemente en régimen de concesión- para los visitantes y también para otras personas ya que al mismo se podrá acceder sin tener que visitar el Botánico, dado que La Isla cuenta con un acceso independiente al de la taquilla principal del Jardín. También se ubicarán en ese edificio laboratorios y espacios científicos y habrá hueco para colectivos y asociaciones vinculadas al Botánico.

El cartel de estas jornadas de puertas abiertas ha sido diseñado por Paula Noval, utilizando el monograma de letras que en su día ideó Florencio Valdés y reemplazando el hierro del que figura en la fachada de la finca, por ramas y camelias.