"El color del blanco y negro", la nueva propuesta de la Fundación Alvargonzález

“El color del blanco y negro” es el título de la próxima propuesta de la Fundación Alvargonzález que mañana viernes, día 10 de abril, abrirá sus puertas en la sala de arte de la calle Óscar Olavarría, una muestra que estará abierta al público hasta el próximo 26 de abril.

La exposición llega de la mano de la asociación FotoMiradas. En concreto, explican desde la Fundación, “es el primer proyecto expositivo del grupo”.

“Es la suma de series en blanco y negro donde cada fotógrafo y fotógrafa captura el paso del tiempo y la relación del hombre con la naturaleza. De manera conceptual, creativa o documental, pero siempre con una mirada propia, dando a la exposición una variada narrativa visual”, detallan los organizadores.

La inauguración de esta exposición, la 386 que se celebra en la sala de Cimavilla, tendrá lugar a las 19.00 horas.

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El horario expositivo habitual del espacio es de lunes a viernes de 12 a 13.30 horas y 18 a 20.30 horas, y, los sábados, de 12 a 13.30 horas. Domingos y festivos, cerrado.