La consejera de Salud urge a Quirón a formalizar la permuta de las fincas de Cabueñes: "Son necesarias para la entrada en servicio del nuevo hospital"

Si a finales de marzo fue la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien pidió a Quirón que "decidiera ya si continúa o no con su proyecto" para la ciudad, este jueves fue el turno de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. A raíz de una pregunta realizada en la comisión de Salud de la Junta General del Principado por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, Saavedra aseguró que "estamos preocupados con la deriva que pueda tener el convenio para la permuta de fincas entre el Ayuntamiento y Quirón".

En ese sentido, la consejera de Salud recordó que "sin contar con esas parcelas de Cabueñes no podremos poner en funcionamiento el nuevo Hospital de Cabueñes". "Se lo hemos transmitido en diversas reuniones a la Alcaldesa. La primera de esas reuniones fue hace un año y, desde entonces, apenas se han producido avances", criticó Saavedra.

Respecto a la llegada de Quirón a la ciudad, la Consejera defendió que "no tengo ninguna preocupación o interés especial". "Tengo claro que lo que quiero es defender, consolidar y mejorar el sistema público de salud asturiano", defendió Saavedra, antes de agregar que "este gobierno no es talibán frente a la iniciativa privada". Si bien, Saavedra puso el foco principalmente en que "lo que entendemos es que la empresa debe definirse sobre si consideran el proyecto de Gijón empresarialmente rentable y ponerse a ello para activar y formalizar la permuta de las fincas".

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El gobierno local ya indicó a finales de marzo que asumirá la compra de las fincas de Quirón en Cabueñes si la empresa privada no completa su proyecto. Por ello, Saavedra comentó que "quedamos a la espera de la evolución y seguiremos solicitando las reuniones pertinentes y apremiando al Ayuntamiento para que se tomen decisiones".