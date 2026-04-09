La consejera de Salud urge a Quirón a formalizar la permuta de las fincas de Cabueñes: "Son necesarias para la entrada en servicio del nuevo hospital"
"Apenas se han producido avances desde hace un año", lamenta Concepción Saavedra, que asegura que "nos preocupa la deriva que pueda tener el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa"
Si a finales de marzo fue la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien pidió a Quirón que "decidiera ya si continúa o no con su proyecto" para la ciudad, este jueves fue el turno de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. A raíz de una pregunta realizada en la comisión de Salud de la Junta General del Principado por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, Saavedra aseguró que "estamos preocupados con la deriva que pueda tener el convenio para la permuta de fincas entre el Ayuntamiento y Quirón".
En ese sentido, la consejera de Salud recordó que "sin contar con esas parcelas de Cabueñes no podremos poner en funcionamiento el nuevo Hospital de Cabueñes". "Se lo hemos transmitido en diversas reuniones a la Alcaldesa. La primera de esas reuniones fue hace un año y, desde entonces, apenas se han producido avances", criticó Saavedra.
Respecto a la llegada de Quirón a la ciudad, la Consejera defendió que "no tengo ninguna preocupación o interés especial". "Tengo claro que lo que quiero es defender, consolidar y mejorar el sistema público de salud asturiano", defendió Saavedra, antes de agregar que "este gobierno no es talibán frente a la iniciativa privada". Si bien, Saavedra puso el foco principalmente en que "lo que entendemos es que la empresa debe definirse sobre si consideran el proyecto de Gijón empresarialmente rentable y ponerse a ello para activar y formalizar la permuta de las fincas".
El gobierno local ya indicó a finales de marzo que asumirá la compra de las fincas de Quirón en Cabueñes si la empresa privada no completa su proyecto. Por ello, Saavedra comentó que "quedamos a la espera de la evolución y seguiremos solicitando las reuniones pertinentes y apremiando al Ayuntamiento para que se tomen decisiones".
El rechazo al recurso de la UTE, primer episodio de una larga batalla legal
La batalla legal entre la Consejería de Salud y la Unión Temporal de Empresas formada por FCC y Los Álamos tuvo esta semana el primer respaldo judicial al Principado. El rechazo por parte de los jueces al recurso planteado por la UTE de Cabueñes por la paralización de las obras de ampliación del hospital supone el primer capítulo de un proceso que se prevé largo. Esta vez, el alto tribunal asturiano consideró justificado que Salud no concediera una prórroga a las empresas ni aceptara una suspensión temporal de los trabajos, tras alegar falta de terrenos y omisiones técnicas.
Ahora, las siguientes semanas serán claves para conocer si las empresas deciden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, este no es el único recurso que tienen planteadas las empresas ni se trata de la demanda específica contra la rescisión del contrato. No obstante, sí que puede sentar algunas bases que definan la situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa