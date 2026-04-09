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La Fundación Alimerka reúne en Gijón a las empresas beneficiarias de sus ayudas a proyectos de salud e inclusión social

La dotación global del programa alcanzó los 196.000 euros para 50 entidades

Participantes en el encuentro con entidades que ha impulsado la Fundación Alimerka en el Jardín Botánico.

Participantes en el encuentro con entidades que ha impulsado la Fundación Alimerka en el Jardín Botánico.

Nico Martínez

La Fundación Alimerka reunió este jueves en el Jardín Botánico de Gijón a representantes de las 28 entidades asturianas a las que ha beneficiado con su convocatoria de 2026 de ayudas a proyectos. En total, este año medio centenar de entidades no lucrativas han resultado beneficiarias de las ayudas, con una dotación global de 196.000 euros.

Esa cuantía procede de las donaciones realizadas por los clientes de Alimerka mediante los vales solidarios con los que cuentan sus supermercados. De todos los proyectos, 28 entidades pertenecen al ámbito de la salud y 22 al de la inclusión social. La mayoría (28) son de Asturias, mientras que 10 son de León, cinco de Burgos, cuatro de Valladolid y tres de Zamora.

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En el encuentro, que llevaba por título "Proyectos que mejoran la calidad de vida", los asistentes se han centrado en el intercambio de experiencias y a la reflexión conjunta sobre el impacto social de sus iniciativas.

El director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, subrayó que "nos gusta crear espacios como este que nos permiten escuchar, conocer y comprender el trabajo de estas entidades y, sobre todo, generar identidad".

En el encuentro, una de las participantes que incidió en la importancia de estas ayudas fue la responsable del programa de empleo de la Fundación Amaranta, María del Mar Ruiz. Esta entidad presentó una iniciativa orientada a favorecer el acceso al empleo y la inclusión social de mujeres que han sufrido violencia por razones de género. "La colaboración de la Fundación Alimerka permite seguir mejorando la vida de las mujeres con las que trabajamos, favoreciendo no solo su empleabilidad, sino también su bienestar emocional, su percepción de autoeficacia, su capacidad de participación social y, en definitiva, su acceso a derechos", desarrolló.

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También participaron los representantes de otras entidades, como la Fundación Siloé, ASPACE Gijón y Clowntigo.

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