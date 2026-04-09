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Gijón aborda la incorporación de criterios de salud en los espacios de fiesta: "Un ocio de calidad supone beneficios físicos y psicológicos"

La antigua Escuela de Comercio acoge la inauguración de las jornadas impulsadas por Servicios Sociales

La inauguración de las jornadas Gijón con Salud.

La inauguración de las jornadas Gijón con Salud. / Ángel González

Nico Martínez

La antigua Escuela de Comercio acogió esta mañana la inauguración de la segunda edición de las jornadas "Gijón con Salud", que este año llevan por título "Espacios de fiesta. Trabajar desde lo municipal".

La iniciativa, impulsada por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, tiene como reto abordar el tema de los espacios de ocio festivo y cómo incorporar criterios de salud para que constituyan experiencias de bienestar para las personas y la comunidad.

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En la inauguración estuvo, entre otros, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, el popular Guzmán Pendás. El edil reivindicó que "la relación del ocio y la salud es clara". "Un ocio de calidad supone beneficios físicos, psicológicos y reales", aseveró Pendás, que añadió que "el objetivo de estas jornadas es contribuir a una reflexión sobre los factores y las intervenciones que inclinan la balanza hacia el bienestar".

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Para ello, en las jornadas participarán diferentes profesionales que darán a conocer algunas de las claves para avanzar en ese sentido.

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