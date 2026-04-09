Gijón lanza la segunda edición del Ciclo de Cine, Memora y Género: ofrecerá tres jornadas repletas de conferencias y proyecciones
Una charla de la historiadora Pilar Sánchez Vicente dará comienzo a la actividad del certamen
El Antiguo Instituto acogió esta mañana la segunda edición del Ciclo de Cine, Memoria y Género (CIME), que ofrecerá tres jornadas que combinarán conferencias y proyecciones cinematográficas. El certamen se desarrollará del 21 al 23 de abril en la antigua Escuela de Comercio.
El Ciclo de Cine, Memoria y Género consolida en esta segunda edición su apuesta por el cine "como herramienta para la reflexión social y la recuperación de la memoria", tal y como resaltó la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro.
El martes 21 de abril abrirá el ciclo la historiadora, documentalista y escritora gijonesa Pilar Sánchez Vicente con la conferencia "La memoria como resistencia: mujeres silenciadas", que tendrá lugar a las 18.00 horas. Sánchez Vicente pondrá el foco en el papel de las mujeres en la historia del siglo XX en España.
Después de la charla se podrá ver "Las 13 rosas", de Emilio Martínez-Lázaro, cuya representación correrá a cargo de la Asociación 13 Rosas Asturias.
El miércoles 22, a las 18.00 horas, será el turno de la conferencia "Infancias en el exilio. Los niños de Rusia", que protagonizará Gonzalo Barrena Díez. A la charla le seguirá la proyección del documental "Los niños de Rusia", de Jaime Camino.
Por último, el jueves 23 de abril a las 18.00 horas se llevará a cabo "Aguja y látigo. Homenaje a Federico García Lorca", una conferencia a cargo del poeta y docente Juan Carlos G. de los Reyes y Marcos Suárez que conmemora el 90 aniversario de la muerte del autor. Tras esa cita se proyectará "La novia", de Paula Ortiz. La entrada a todas las actividades será libre hasta completar el aforo.
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