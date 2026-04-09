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Gratis y con servicio de bus municipal: las claves del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón

"Ya tenemos el parking, ahora solo nos falta la estación de autobuses", le recuerda el edil de Tráfico al Principado

El nuevo parking de la avenida de Portugal, en imágenes

El nuevo parking de la avenida de Portugal, en imágenes

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El nuevo parking de la avenida de Portugal, en imágenes / LNE

R. Valle

El Ayuntamiento no solo mantiene el compromiso de que el nuevo aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal sea "gratuito hasta que llegue la estación de autobuses", en explicaciones del edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. También se encargará de modificar la línea 18 de Emtusa "para acercar su recorrido al parking y conectarlo así con el transporte urbano". Otra explicación de Barcia, esta vez en su condición de presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos.

Este aparcamiento es una obra del Principado de Asturias, que la ejecutó con fondos europeos, pero la gestionará directamente el Ayuntamiento. La previsión es que la obra termine este mes, tras un retraso por problemas en la impermeabilización, y con ello se transfiera del Principado al Ayuntamiento para su apertura al público. Son 486 plazas en dos plantas. La inversión alcanzó los 4,5 millones.

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"La verdad es que ha quedado muy bien y aunque hubo algun retraso en comparación con otras obras publicas su ejecución ha sido notable. Este parking se decidió en la anterior legislatura autonómica con la idea de vincularlo a una futura estación de autobuses. Así que ya tenemos el parking, ahora solo nos falta la estación de autobuses", recordó Barcia en sus redes sociales. La estación de autobuses, de responsabilidad autonómica, es una de las piezas que conformaran la intermodal de Moreda.

También recordó Barcia que en ese paquete de actuaciones de movilidad que el Principado planteó para desarrollar en Gijón con fondos europeas se incluía el intercambiador de El Humedal, "que afortunadamente no llegó a ejecutarse gracias al rechazo mayoritario de los gijoneses".

Las peticiones de los vecinos del Polígono

Además de la gratuidad del aparcamiento y su conexión con el transporte público, el Ayuntamiento garantizará la rotación, indica Barcia, "mediante la prohibición periódica de estacionamiento, evitando largas estancias de vehículos, como ocurre, por ejemplo, en el parking de El Molinón donde cada vez que hay partidos de fútbol se prohíbe aparcar, lo que ayuda a garantizar la rotación". También se ha instalado un control de gálibo para evitar la entrada de furgonetas y caravanas.

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A la asociación vecinal del Polígono fue de manera directa el viceconsejero de Movilidad, Jorge García, quien les anunció el fin de las obras y les explicó los motivos del retraso. La asociación tiene el compromiso municipal de que se acometerán las peticiones que los vecinos hicieron en asamblea: procurar una limpieza mensual y vigilancia policial diaria.

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