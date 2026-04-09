El LEV Festival de Gijón se expande hasta la iglesia de la Universidad Laboral
El espacio albergará una propuesta sonora de Enrique del Castillo
La celebración de los veinte años del LEV Festival de Gijón (Laboratorio de Electrónica Visual), que se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en distintos espacios, suma ahora una nueva ubicación muy emblemática. Bajo la mayor cúpula elíptica de Europa, en la iglesia de la Universidad Laboral, llegará una propuesta sonora de Enrique del Castillo.
Bajo el nombre de "Umbráfono" se presentará un proyecto "que transforma el celuloide en experiencia sonora". "La performance emplea lectores ópticos diseñados y fabricados por el propio artista que transforman en sonido la luz proyectada a través de películas de 35 mm, basándose en el sistema de lectura óptica-analógica utilizado desde los inicios del cine sonoro. Las películas, también originales del artista, generan sonidos armónicos, texturas y atmósferas en una experiencia irrepetible", explican desde el LEV.
La cita con Enrique del Castillo, que tendrá dos pases, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo con acceso gratuito, se suma a una amplia programación que alcanza varios puntos de la ciudad. En Laboral Centro de Arte estará "La Sociedad Automática", exposición del artista asturiano residente en Bruselas Félix Luque. Carles Castaño será el protagonista en la antigua Escuela de Comercio, donde presentará "*****2025/…*", una experiencia de realidad mixta que interpela al público con una mirada crítica a la sociedad contemporánea. También habrá actividades, por ejemplo, en el Muséu del Pueblu d'Asturies o el Jardón Botánico.
Son más de 25 artistas y proyectos los que conforman la programación, entre ellos Alva Noto, Ryoichi Kurokawa, Jlin, Myriam Bleau + Pierce Warnecke, Catnapp, Corin, Sara Muñiz, µ-Ziq & ID:Mora o Cod.Act.
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