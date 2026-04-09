Luz verde a cuatro ajustes en las cuentas municipales que movilizan 22,4 millones para Gijón

Con un informe favorable de la comisión de Hacienda llegarán al Pleno de la semana que viene cuatro modificaciones presupuestarias que movilizan cerca de 22,5 millones de euros de los presupuestos municipales. En concreto por comisión pasaron dos modificaciones del presupuesto del Ayuntamiento, una del Patronato Deportivo Municipal y otra de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

La primera de las modificaciones del Ayuntamiento supone, por una parte, reajustar las vías de financiación de proyectos de inversión ya previstos aprovechando la posibilidad de usar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles y, por otra, habilitar dinero para las obras del Molinón, la playa verde del Rinconín y el centro de arte de Tabacalera. La primera parte suma 14,2 millones y la segunda algo más de 4. Esta modificación se aprobó con los votos a favor de Foro, PP y el edil no adscrito, por el gobierno, e IU y Podemos, por la oposición. El PSOE se abstuvo y la concejala de Vox no estuvo presente en la reunión.

Mismo resultado que en la segunda votación referida al Ayuntamiento, por una cuantía de 2,8 millones. Entre las partidas más destacadas, 350.000 euros para comprar un edificio en El Natahoyo , 252.000 para la reforma del albergue de animales de Serín, 150.000 para adecuar la parada del autobús turístico junto al Museo del Ferrocarril, 200.000 euros para el nuevo espacio de Naval Azul junto al Acuario, 400.000 euros para reponer la zona de juegos infantiles de El Llano que había junto a la piscina, otros 400.000 euros para inversiones en parques y 200.000 euros para una estación medidora de la calidad del aire en la Milla del Conocimiento. A ello hay que sumar 930.000 euros para poder alcanzar el pago de 1,1 millones de facturas pendientes de pago heredadas de 2025.

Los dineros de dos organismos autónomos

Unanimidad en el apoyo a los 985.756 euros de la modificación del Patronato Deportivo Municipal y voto a favor del PSOE y abstención de IU y Podemos en la votación del ajuste de 350.000 euros propuesto para la Fundación Municipal de Servicios Sociales para dedicar ese dinero a la obra del comedor de la Cocina Económica. Patronato y Fundación son organismos autónomos del Ayuntamiento.

En el caso del Patronato, hay 469.000 euros en inversiones para la sustitución del césped artificial en los campos de fútbol de El Tragamón (fútbol 11) y La Braña Sur (fútbol 7) y la renovación y ampliación de sistemas de iluminación en campos deportivos para rugby, fútbol americano y hockey y 281.000 euros de incremento a la financiación de las escuelas deportivas, que pasan a tener una dotación de 800.000 euros.