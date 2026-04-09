La Marcha Solidaria de la Cruz Roja de Gijón ya tiene fecha y llega con más actividades durante la semana previa
La institución celebrará el 10 de mayo esta prueba con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de infancia y adolescencia vulnerable
Por tercer año consecutivo, la Cruz Roja de Gijón celebrará su Marcha Solidaria con la que se cerrará la Semana Solidaria en favor de la infancia y la adolescencia vulnerable. El Náutico volverá a lucir de rojo el 10 de mayo en una jornada de deporte, reivindicación y, por su puesto, disfrute.
Las actividades englobadas en la Semana Solidaria arrancarán el 4 de mayo a las 11.30 horas con la presentación de estas jornadas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Al día siguiente, a las 11.00 horas, se informará en el paseo del Muro de San Lorenzo en una actividad que lleva el lema de "Todo lo que haces posible al participar en el Sorteo del Oro".
El viernes 8 de mayo será uno de los días grandes con las actividades varias en el paseo de Begoña de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Ese mismo día, a las 21.30 horas se iluminará el Ayuntamiento de Gijón con los colores de la institución.
El colofón llegará el domingo 10 de mayo con la Marcha Solidaria que partirá desde los Jardines del Náutico a las 9.30 horas. Las inscripciones para mayores de 18 años serán de ocho euros y los menores, siempre que vayan acompañados por un adulto, podrán participar gratis. La organización también ha reservado la opción de adquirir un dorsal solidario para colaborar si no se hace uno de los dos recorridos que ofrecen. El más largo de 4,5 kilómetros y el reducido de 1,2 kilómetros.
En esta edición, los fondos destinados irán para que Cruz Roja Juventud desarrolle diversos proyectos en Gijón, enfocados en atender y acompañar a la infancia y adolescencia vulnerable, promoviendo su bienestar. En especial, el dinero recaudado se centrará en el proyecto, "Juguete educativo".
La recogida de camisetas será el 7 y 8 de mayo, de 17.00 a 21.00 horas en el Corte Inglés de Gijón y el mismo día de la carrera en el Náutico, donde también habrá más actividades, talleres y una actuación de Fran Juesas.
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