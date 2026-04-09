La OSPA hace brillar a los jóvenes talentos musicales de la región
Alumnos de los conservatorios compartieron escenario en el Jovellanos con los músicos profesionales de la orquesta asturiana
A. R.
Gijón
Bajo la dirección de Jaume Santonja, la Orquesta Sinfónica del Principado volvió ayer a hacer brillar sobre el escenario del teatro Jovellanos a algunas de las promesas musicales de la región. Así que los músicos de la formación regional hicieron hueco a alumnos asturianos de los conservatorios de música de la región y de otros centros formativos nacionales. El programa incluyó obras de Beethoven, Prokofiev y Sibelius y hoy tendrá segundo pase en Oviedo. La idea del programa expecial NxtGen que desde hace algunos años ha incorporado la OSPA es dar a los jóvenes en formación la experiencia de compartir escenario con una orquesta profesional.
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