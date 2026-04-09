La OSPA hace brillar a los jóvenes talentos musicales de la región

Bajo la dirección de Jaume Santonja, la Orquesta Sinfónica del Principado volvió ayer a hacer brillar sobre el escenario del teatro Jovellanos a algunas de las promesas musicales de la región. Así que los músicos de la formación regional hicieron hueco a alumnos asturianos de los conservatorios de música de la región y de otros centros formativos nacionales. El programa incluyó obras de Beethoven, Prokofiev y Sibelius y hoy tendrá segundo pase en Oviedo. La idea del programa expecial NxtGen que desde hace algunos años ha incorporado la OSPA es dar a los jóvenes en formación la experiencia de compartir escenario con una orquesta profesional.