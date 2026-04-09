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La OSPA hace brillar a los jóvenes talentos musicales de la región

Alumnos de los conservatorios compartieron escenario en el Jovellanos con los músicos profesionales de la orquesta asturiana

El director Jaume Santonja dirige a los alumnos de los Conservatorios, en el Jovellanos.

El director Jaume Santonja dirige a los alumnos de los Conservatorios, en el Jovellanos. / Juan Plaza

A. R.

Gijón

Bajo la dirección de Jaume Santonja, la Orquesta Sinfónica del Principado volvió ayer a hacer brillar sobre el escenario del teatro Jovellanos a algunas de las promesas musicales de la región. Así que los músicos de la formación regional hicieron hueco a alumnos asturianos de los conservatorios de música de la región y de otros centros formativos nacionales. El programa incluyó obras de Beethoven, Prokofiev y Sibelius y hoy tendrá segundo pase en Oviedo. La idea del programa expecial NxtGen que desde hace algunos años ha incorporado la OSPA es dar a los jóvenes en formación la experiencia de compartir escenario con una orquesta profesional.

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