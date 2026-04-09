La Politécnica de Gijón organiza una jornada de difusión para investigadores y alumnos
El departamento de ingeniería eléctrica, electrónica, de comunicaciones y de sistemas ha presentado las principales líneas de investigación, proyectos y formación doctoral
El Aula Magna del Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Gijón acogió este jueves la Jornada de Difusión del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Comunicaciones y de Sistemas, en la que se presentaron las principales líneas de investigación, proyectos en curso y oportunidades de formación doctoral desarrolladas en el departamento. La jornada estuvo dirigida a investigadores y estudiantes. En la organización de la jornada han colaborado el Instituto Universitario de Tecnología Industrial (IUTA) y la Cátedra Plexigrid.
Durante la jornada, investigadores y doctorandos presentaron sus trabajos en ámbitos como la energía eléctrica, la electrónica, las telecomunicaciones y el control y la automatización, fomentando el intercambio de ideas y la colaboración científica.
Este encuentro se organizó para acercar la actividad investigadora a estudiantes y profesionales interesados, mostrando el papel del departamento en el avance tecnológico y en la generación de conocimiento. El objetivo, que los estudiantes conozcan las actividades de investigación y transferencia de tecnología que se desarrollan en un departamento que todos los años ocupa una de las primeras posiciones en programas conjuntos con empresas, entre los de la Universidad de Oviedo.
Premio
La jornada de este jueves incluyó sesiones de presentaciones a cargo de grupos de investigación y jóvenes investigadores del departamento; una sesión de asociaciones de estudiantes: 4Space, FormulaStudent, Motostudent, sección de estudiantes de IEEE; la difusión a través de pósteres de las actividades de investigación; presentaciones de cátedras relacionadas con el departamento: SmartCities, 5G, Thyssenkrupp, Plexigrid y Centro de Ingeniería Biomédica; y actividades de investigación dentro de los grupos de investigación, además de la entrega del premio al mejor trabajo, gracias a la Cátedra Plexigrid, que ha ganado María González Busto.
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