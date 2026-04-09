La polémica por la prohibición del yoga y el pilates a mayores de 70 años en Gijón continúa tras una reunión "sin soluciones"

Sigue la polémica en torno a las actividades de yoga y pilates. La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha lamentado que la reunión mantenida con Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, se ha saldado "sin soluciones". La entidad afea al Ayuntamiento el mantener la "prohibición" de acceso a los cursos a personas de 70 años o más, circunstancia ya en su día desmentida por el edil popular, que aseguró que se hizo ningún cambio en las bases y que no hay restricciones en función de la edad para realizar yoga o pilates. Pero que sí puede haberlas por cuestiones de salud.

"Desde la Federación se trasladaron propuestas concretas y viables: eliminar esta barrera de edad y sustituirla por un modelo basado en las capacidades reales de las personas, más justo y adaptado a la realidad actual", indicaron desde la FAV, que tildó de "inaceptable que se mantenga una política que excluye por edad y que trata a las personas mayores como un colectivo homogéneo, ignorando su diversidad y su capacidad de decisión". "Durante la reunión, se realizaron insinuaciones de carácter partidista que desde la Federación rechazamos", manifestaron desde la entidad.

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"La situación debe corregirse; esta decisión contradice directamente los discursos municipales sobre envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, al limitar el acceso a espacios de actividad física, salud y relación social", sentenciaron desde la FAV en un comunicado, en el que resaltaron que "el problema existe, se ha planteado con claridad y el Ayuntamiento ha decidido no actuar". Los vecinos ya expresaron que valorarán acudir al Defensor del Pueblo si fuese necesario.