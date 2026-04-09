La polémica por la prohibición del yoga y el pilates a mayores de 70 años en Gijón continúa tras una reunión "sin soluciones"
La Federación vecinal afea al área de Deportes que mantenga la restricción de acceso a los cursos municipales a mayores de 70 años
El edil popular Jorge Pañeda desmintió hace unos días la versión vecinal al señalar que no se había realizado ningún cambio en las inscripciones
Sigue la polémica en torno a las actividades de yoga y pilates. La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha lamentado que la reunión mantenida con Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, se ha saldado "sin soluciones". La entidad afea al Ayuntamiento el mantener la "prohibición" de acceso a los cursos a personas de 70 años o más, circunstancia ya en su día desmentida por el edil popular, que aseguró que se hizo ningún cambio en las bases y que no hay restricciones en función de la edad para realizar yoga o pilates. Pero que sí puede haberlas por cuestiones de salud.
"Desde la Federación se trasladaron propuestas concretas y viables: eliminar esta barrera de edad y sustituirla por un modelo basado en las capacidades reales de las personas, más justo y adaptado a la realidad actual", indicaron desde la FAV, que tildó de "inaceptable que se mantenga una política que excluye por edad y que trata a las personas mayores como un colectivo homogéneo, ignorando su diversidad y su capacidad de decisión". "Durante la reunión, se realizaron insinuaciones de carácter partidista que desde la Federación rechazamos", manifestaron desde la entidad.
"La situación debe corregirse; esta decisión contradice directamente los discursos municipales sobre envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, al limitar el acceso a espacios de actividad física, salud y relación social", sentenciaron desde la FAV en un comunicado, en el que resaltaron que "el problema existe, se ha planteado con claridad y el Ayuntamiento ha decidido no actuar". Los vecinos ya expresaron que valorarán acudir al Defensor del Pueblo si fuese necesario.
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