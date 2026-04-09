De Rodrigo Cuevas y Nacho Vegas a Ione Belarra y Antonio Maíllo: más de 100 firmas para retirar en Gijón el monumento "Héroes del Simancas"

"No es un lugar histórico neutro, es un monolito de exaltación de una dictadura. Este monumento no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas". Estas palabras se pueden leer en el manifiesto que un centenar de personas de la sociedad civil asturiana han firmado exigiendo la retirada "inmediata" del monumento "de los mal llamados héroes del Simancas", como lo definió el edil de IU, Alejando Farpón, que junto a la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ejercieron de anfitriones en la presentación de este manifiesto en el Ayuntamiento de Gijón.

A su lado, la periodista Patricia Martínez, Xosé Nel Azcano y Rafael Velasco, de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), Nacho Morán, de Asturias Socialista, Jorge Espina, secretario general de CCOO en Gijón y Cándido González Carnero, miembro de la Marcha Republicana de Asturias. Sus firmas aparecen en el manifiesto junto a la de representantes de entidades memorialistas , profesores universitarios, sindicalistas, historiadores, periodistas, científicos y presidentes de entidades sociales de la ciudad. También hay nombres muy reconocibles como los de los músicos Rodrigo Cuevas y Nacho Vegas, el ilustrador Ángel de la Calle, la periodista Cristina Fallarás o el politólogo Juan Carlos Monedero.

La lista de políticos incluye a Ione Belarra, secretaria general de Podemos y Antonio Maillo, coordinador federal de IU; además de una larga enumeración de representantes de organizaciones políticias de la izquierda asturiana. Los firmantes cargan en su manifiesto contra "lo que vende la derecha y la extrema derecha de Foro, PP y Vox de que el monumento no se debe tocar" y hacen un llamamiento al cumplimiento de las leyes de memoria histórica.

De izquierda a derecha, Olaya Suárez, Alejandro Farpón, Patricia Martínez, Rafael Velasco, Xosé Nel Azcano, Nacho Morán, Cándido González Carnero y Jorge Espina, en la presentación del manifiesto. / Ángel González

El manifesto, que remata con un "¡Retirada ya del monumento franquista de Simancas!", llega a un poco más de un mes para que el gobierno del Principado de Asturias resuelva el expediente abierto sobre este asunto. Ahora mismo pendiente de una serie de informes solicitados al área de Cultura.

El responsable de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), siembre ha defendio que el objetivo es retirar el monumento. Algo que el gobierno local de Foro y PP aseguran que no se puede hacer ya que está protegido por el Catálogo Urbanistico. "Por encima de ese Catálogo está la ley de memoria", sentenció la portavoz municipal de Podemos. Farpón (IU) reivindicó tres razones para retirar el monumento: legal, ética y de honestidad. La Compañía de Jesús, propietaria del colegio de la Inmaculada en cuya fachada está la obra, han solicitado una proceso de resignificación que permita conciliar la memoria histórica con el valor artístico de la obra. Algo que los memorialistas no aceptan.

Entre otras cosas porque, como se denuncia en el manifiesto, el Simancas se ha convertido en "un lugar de peregrinaje, exaltación y movilización para los franquistas de hoy". Se recuerda la imagen de junio de 2024 de un grupo de jòvenes cantando el "Cara al sol" y la del pasado febrero con una concentración del grupo fascista Nùcleo Nacional. "No puede haber espacio en nuestras calles para homenajear a un régimen que realizó las torturas en las comisarías de Policía y de la Guardia Civil, que metió en la cárcel a miles y miles de personas, que fusiló a más 150.000 personas y que mandó al exilio a más de 500.000. Una dictadura que mantuvo la represión durante sus casi cuarenta años de existencia", se concreta en el manifiesto.