El Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP de Gijón amplía su oferta con cinco cursos especializados
"Es un centro de transformación que permitirá dar una respuesta formativa inmediata y continua además de atender a lo que nos demandan unos sectores industriales cada vez más diversos", ensalza la consejera de Educación, Eva Ledo
El Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado de Asturias (Cenif), ubicado en Gijón, aumentará su actividad con otros cinco cursos especializados dentro de la programación trimestral. La oferta se compone de propuestas de actualización técnica, metodológica y digital. Dos de los cursos ya han cerrado la inscripción y comenzarán el 13 de abril. El primero, de carácter semipresencial, se denomina "Metodologías activas y retos" y se desarrollará hasta el 6 de mayo. El otro se titula "Sensores de campo y gestión inteligente de datos agronómicos" y será presencial en el Cenif hasta el 23 de abril.
Las otras formaciones programadas mantienen abierta la inscripción. Los cursos se llaman "Configuración y ajuste de un plató de producción virtual con Stagecraft", a desarrollarse del 27 al 30 de abril en el CIFP Imagen y Sonido de Langreo; "De la idea al proyecto: co-diseño de proyectos con Design Thinking, Juego Serio y Business Model Canvas", del 11 al 14 de mayo en el Cenif; y "Recursos para elaboración de programas formativos individualizados y prospección de empresas desde la práctica docente", que será el 12 y 21 de mayo de manera semipresencial en el Cenif y a través de la plataforma "Teams".
Por otro lado, esta semana han comenzado a impartirse las cuatro primeras formaciones ofertadas, que han cubierto el 90% de las plazas. La consejera de Educación, Eva Ledo, ha visitado las instalaciones coincidiendo con el inicio del curso más solicitado, sobre programación y evaluación por competencias en FP. Le acompañó el director general de Formación Profesional, Ángel Balea, y la directora del Cenif, Mar Martínez. "Es un centro de transformación que permitirá dar una respuesta formativa inmediata y continua al profesorado, además de atender a lo que nos demandan unos sectores industriales cada vez más diversos", subrayó Ledo sobre el Cenif. También destacó "la corresponsabilidad" que la nueva ley de FP otorga a la empresa en la formación del alumnado.
La Consejería de Educación, a su vez, está trabajando en la elaboración de un cuaderno de evaluación para ayudar al docente a realizar esta tarea "de una forma sencilla". Otra iniciativa consistirá en la creación de una plataforma digital para compartir materiales diversos, como contenidos curriculares o situaciones de aprendizaje, que estará restringida al profesorado del Principado.
Deste el Principado ensalzan que el Cenif "pretende convertirse en un referente autonómico para la actualización docente, la innovación pedagógica y la conexión con los sectores estratégicos y emergentes del territorio". Además, "contribuirá a la creación de redes de colaboración entre centros, docentes y el tejido productivo, y prestará apoyo a la participación en programas europeos y a la movilidad del profesorado", culminan.
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